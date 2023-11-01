В среду, 1 ноября, состоится матч Кубка английской лиги, в котором сильнейшего постараются определить лондонский «Челси» и «Блэкберн».

Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

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«Челси» в АПЛ занимает 11-е место с 12 очками после 10 матчей. «Блэкберн» в таблице Чемпионшипа располагается на 12-й позиции, имея 19 пунктов после 14 встреч.

В последний раз турнирные пути «Челси» и «Блэкберна» пересекались в АПЛ сезона-2011/2012. Тогда оба матча выиграли «пенсионеры» - 1:0 в гостях, 2:1 дома.

Матч «Челси» – «Блэкберн» можно смотреть в прямой трансляции телеканала Setanta Sports.

Челси – Блэкберн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция