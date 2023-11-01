Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Блэкберн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок английской лиги
Челси
01.11.2023 21:45 - : -
Блэкберн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 ноября 2023, 00:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 00:37
27
0

Челси – Блэкберн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 21:45 матч Кубка английской лиги

01 ноября 2023, 00:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 00:37
27
0
Челси – Блэкберн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 ноября, состоится матч Кубка английской лиги, в котором сильнейшего постараются определить лондонский «Челси» и «Блэкберн».

Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Челси» в АПЛ занимает 11-е место с 12 очками после 10 матчей. «Блэкберн» в таблице Чемпионшипа располагается на 12-й позиции, имея 19 пунктов после 14 встреч.

В последний раз турнирные пути «Челси» и «Блэкберна» пересекались в АПЛ сезона-2011/2012. Тогда оба матча выиграли «пенсионеры» - 1:0 в гостях, 2:1 дома.

Матч «Челси» – «Блэкберн» можно смотреть в прямой трансляции телеканала Setanta Sports.

Челси – Блэкберн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Кубок английской лиги. Две команды низших дивизионов вышли в 1/4 финала
Два английских топ-клуба нацелились на вундеркинда из Байера
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Обстоятельства не помогают нам»
смотреть онлайн Челси Блэкберн Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
Футбол | 31 октября 2023, 04:34 0
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти

Джулиан Бадо – герой матча, но его команда «Глэдс Юнайтед» все равно проиграла

Шансы есть! Украинки еще в борьбе за 2-е место в группе Лиги наций
Футбол | 31 октября 2023, 22:18 0
Шансы есть! Украинки еще в борьбе за 2-е место в группе Лиги наций
Шансы есть! Украинки еще в борьбе за 2-е место в группе Лиги наций

Но не все уже зависит от них

Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Футбол | 30.10.2023, 23:40
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
Футбол | 31.10.2023, 21:26
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
Футбол | 31.10.2023, 03:36
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
30.10.2023, 01:40
Теннис
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
30.10.2023, 07:00 6
Теннис
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
31.10.2023, 09:10
Теннис
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
31.10.2023, 06:35
Футбол
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 55
Футбол
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
31.10.2023, 18:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем