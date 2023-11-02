Англия02 ноября 2023, 01:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 01:16
226
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Соперники для Мудрика и Миколенко. Жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги
Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги
02 ноября 2023, 01:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 01:16
226
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Вечером 1 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.
Своих соперников в следующей стадии узнали команды, за которые выступают украинские футболисты.
🔹 Челси с Михаилом Мудриком сыграет против Ньюкасла.
🔹 Эвертон с Виталием Миколенко поборется за выход в полуфинал с Фулхэмом.
Базовые даты матчей 1/4 финала – 19 или 20 декабря.
Кубок английской лиги 2023/24
Жеребьевка 1/4 финала, 19 или 20 декабря
- Эвертон – Фулхэм
- Челси – Ньюкасл
- Порт Вейл – Мидлсбро
- Ливерпуль – Вест Хэм
Результаты 1/8 финала, 31 октября или 1 ноября
- 31.10. 21:45. Мансфилд – Порт Вейл – 0:1
- 31.10. 21:45. Эксетер – Мидлсбро – 2:3
- 01.11. 21:30. Вест Хэм – Арсенал – 3:1
- 01.11. 21:45. Челси – Блэкберн – 2:0
- 01.11. 21:45. Ипсвич – Фулхэм – 1:3
- 01.11. 21:45. Эвертон – Бернли – 3:0
- 01.11. 21:45. Борнмут – Ливерпуль – 1:2
- 01.11. 22:15. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3
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