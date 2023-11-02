Соперники для Мудрика и Миколенко. Жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги

Вечером 1 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

Своих соперников в следующей стадии узнали команды, за которые выступают украинские футболисты.

🔹 Челси с Михаилом Мудриком сыграет против Ньюкасла.

🔹 Эвертон с Виталием Миколенко поборется за выход в полуфинал с Фулхэмом.

Базовые даты матчей 1/4 финала – 19 или 20 декабря.

Кубок английской лиги 2023/24

Жеребьевка 1/4 финала, 19 или 20 декабря

Эвертон – Фулхэм

Челси – Ньюкасл

Порт Вейл – Мидлсбро

Ливерпуль – Вест Хэм

Результаты 1/8 финала, 31 октября или 1 ноября