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Англия
02 ноября 2023, 01:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 01:16
226
0

Соперники для Мудрика и Миколенко. Жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги

02 ноября 2023, 01:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 01:16
226
0
Соперники для Мудрика и Миколенко. Жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги
EFL Cup

Вечером 1 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

Своих соперников в следующей стадии узнали команды, за которые выступают украинские футболисты.

🔹 Челси с Михаилом Мудриком сыграет против Ньюкасла.

🔹 Эвертон с Виталием Миколенко поборется за выход в полуфинал с Фулхэмом.

Базовые даты матчей 1/4 финала – 19 или 20 декабря.

Кубок английской лиги 2023/24

Жеребьевка 1/4 финала, 19 или 20 декабря

  • Эвертон – Фулхэм
  • Челси – Ньюкасл
  • Порт Вейл – Мидлсбро
  • Ливерпуль – Вест Хэм

Результаты 1/8 финала, 31 октября или 1 ноября

  • 31.10. 21:45. Мансфилд – Порт Вейл – 0:1
  • 31.10. 21:45. Эксетер – Мидлсбро – 2:3
  • 01.11. 21:30. Вест Хэм – Арсенал – 3:1
  • 01.11. 21:45. Челси – Блэкберн – 2:0
  • 01.11. 21:45. Ипсвич – Фулхэм – 1:3
  • 01.11. 21:45. Эвертон – Бернли – 3:0
  • 01.11. 21:45. Борнмут – Ливерпуль – 1:2
  • 01.11. 22:15. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:3

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Кубок английской лиги по футболу жеребьевка Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Ньюкасл Фулхэм Блэкберн Мидлсбро Бернли Ипсвич Арсенал Лондон Порт Вейл Александр Зинченко Борнмут Эксетер Сити Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Арсенал Илья Забарный Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Эвертон - Бернли Борнмут - Ливерпуль Эвертон - Фулхем Челси - Ньюкасл Ливерпуль - Вест Хэм
Источник Sport.ua
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