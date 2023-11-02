ВИДЕО. 41 матч Кубка Испании! 12 голов Бетиса и Хетафе, победа Жироны
1 ноября состоялись матчи 1/64 финала турнира
1 ноября состоялся 41 матч 1/64 финала Кубка Испании.
«Жирона» вместе с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком обыграла ФК «Сан-Рока» со счетом 2:1.
«Бетис» выиграл у «Хернан Кортес» со счетом 12:1, а «Хетафе» обыграл «Тардиенту» 12:0.
Кубок Испании. 1/64 финала. 1 ноября
Асуага – Картахена – 0:0 (серия пенальти – 2:3)
Атлетико де Лугонес – Райо Вальекано – 0:6
Барбастро – Понферрадина – 1:0
Йерененсе – Леганес – 0:2
Компостела – Тенерифе – 0:1
Навалькарнеро – Алькоркон – 0:1
Наксара – Мелилла – 1:2
Пенья Депортина – Вальядолид – 1:5
Сан-Рока – Жирона – 1:2
УКАМ Мурсия – Линарес – 0:0 (серия пенальти – 6:7)
Бадалона – Кадис – 0:0 (серия пенальти – 2:4)
Квантанар де ла Орден – Севилья – 0:3
Турегано – Сельта – 0:4
Антониано – Луго – 0:1
Атлетико Асторга – Андорра – 1:0
Валь Эгуэс – Теруэль – 1:0 (после дополнительного времени)
Реал Авилес – Арентнейро – 0:1
Хаен – Эльденсе – 2:3
Ковадонга – Депортиво – 1:3
Урсария – Кайон – 1:2
Арандина – Мурсия – 1:0
Гихуэло – Спортинг Хихон – 0:3
Самора – Расинг – 2:2 (серия пенальти – 4:3)
Сьюдад Реал – Антекара – 1:3
Баракальдо – Малага – 0:0 (серия пенальти – 2:4)
Герника Клуб – Унионистас – 0:2
Европа – Эльче – 0:2
Еклано – Санлукуэно – 2:0 (после дополнительного времени)
Ориуэла – Химнастик – 0:0 (серия пенальти – 6:5)
Терраса – Альбасете – 1:0
Туделано – Рекреативо – 1:0 (после дополнительного времени)
Утебо – Мирандес – 1:2 (после дополнительного времени)
Бойро – Мальорка – 0:4
Бунол – Реал Сосьедад – 0:1
Тардиента – Хетафе – 0:12
Агилас – Уэска – 0:1
Андрач – Таразона – 3:2 (после дополнительного времени)
Манреса – Реал Овьедо – 1:2 (после дополнительного времени)
Марбелья – Ферроль – 1:3 (после дополнительного времени)
Хернан Кортес – Бетис – 1:12
УЕ Руби – Атлетик – 1:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась поражением «канониров» со счетом 1:3
Далеко не всем пришелся по нраву выбор Криштиану Роналду и Карима Бензема…