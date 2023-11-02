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Испания
02 ноября 2023, 05:06 | Обновлено 02 ноября 2023, 05:44
357
0

ВИДЕО. 41 матч Кубка Испании! 12 голов Бетиса и Хетафе, победа Жироны

1 ноября состоялись матчи 1/64 финала турнира

02 ноября 2023, 05:06 | Обновлено 02 ноября 2023, 05:44
357
0
ВИДЕО. 41 матч Кубка Испании! 12 голов Бетиса и Хетафе, победа Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялся 41 матч 1/64 финала Кубка Испании.

«Жирона» вместе с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком обыграла ФК «Сан-Рока» со счетом 2:1.

«Бетис» выиграл у «Хернан Кортес» со счетом 12:1, а «Хетафе» обыграл «Тардиенту» 12:0.

Кубок Испании. 1/64 финала. 1 ноября

Асуага – Картахена – 0:0 (серия пенальти – 2:3)

Атлетико де Лугонес – Райо Вальекано – 0:6

Барбастро – Понферрадина – 1:0

Йерененсе – Леганес – 0:2

Компостела – Тенерифе – 0:1

Навалькарнеро – Алькоркон – 0:1

Наксара – Мелилла – 1:2

Пенья Депортина – Вальядолид – 1:5

Сан-Рока – Жирона – 1:2

УКАМ Мурсия – Линарес – 0:0 (серия пенальти – 6:7)

Бадалона – Кадис – 0:0 (серия пенальти – 2:4)

Квантанар де ла Орден – Севилья – 0:3

Турегано – Сельта – 0:4

Антониано – Луго – 0:1

Атлетико Асторга – Андорра – 1:0

Валь Эгуэс – Теруэль – 1:0 (после дополнительного времени)

Реал Авилес – Арентнейро – 0:1

Хаен – Эльденсе – 2:3

Ковадонга – Депортиво – 1:3

Урсария – Кайон – 1:2

Арандина – Мурсия – 1:0

Гихуэло – Спортинг Хихон – 0:3

Самора – Расинг – 2:2 (серия пенальти – 4:3)

Сьюдад Реал – Антекара – 1:3

Баракальдо – Малага – 0:0 (серия пенальти – 2:4)

Герника Клуб – Унионистас – 0:2

Европа – Эльче – 0:2

Еклано – Санлукуэно – 2:0 (после дополнительного времени)

Ориуэла – Химнастик – 0:0 (серия пенальти – 6:5)

Терраса – Альбасете – 1:0

Туделано – Рекреативо – 1:0 (после дополнительного времени)

Утебо – Мирандес – 1:2 (после дополнительного времени)

Бойро – Мальорка – 0:4

Бунол – Реал Сосьедад – 0:1

Тардиента – Хетафе – 0:12

Агилас – Уэска – 0:1

Андрач – Таразона – 3:2 (после дополнительного времени)

Манреса – Реал Овьедо – 1:2 (после дополнительного времени)

Марбелья – Ферроль – 1:3 (после дополнительного времени)

Хернан Кортес – Бетис – 1:12

УЕ Руби – Атлетик – 1:2

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Источник Sport.ua
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