ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
Команда Мичела минимально обыграла «Сан-Роке»
У «Жироны», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, возникли серьезные проблемы в 1/64 финала Кубка Испании со скромным «Сан-Роке», который занимает предпоследнее место в четвертом дивизионе испанского футбола.
Цыганков вышел в основе «Жироны» и был замененен на 75-й минуте именно на Довбика. У подопечных Мичела возникли большие проблемы со скромным соперником, и «Сан-Роке» был очень близок к тому, чтобы перевести матч в овертайм.
Однако на восьмой добавленной ко второму тайму минуте «Жирона» таки вырвала победу 2:1 благодаря сольному проходу Савио с центра поля, голевой пас на него отдал Довбик.
Кубок Испании. 1/64 финала
Сан-Роке – Жирона – 1:2
Голы: Миззиан 51 – Валери 48, Савио 90+8
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А мене одного бісить, шо Спирт.уа постійно піарить якийсь лівий телеграм-канал, кидаючи посилання на відео, замість того, щоб оприлюднити у себе? Якщо що, ось лінка з оглядом на ютубчику
https://www.youtube.com/watch?v=zKSvPFYzjVw
Знімали жахливо. Камера в середині поля і дуже низько, здогадуйся, хто там куди біжить біля штрафної. Коли команда з такого низького дивізізіону не має нормального поля, то треба грати на нейтральному. Бо то одні муки.
Играли до первого забитого?)))