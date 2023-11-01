ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика

У «Жироны», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, возникли серьезные проблемы в 1/64 финала Кубка Испании со скромным «Сан-Роке», который занимает предпоследнее место в четвертом дивизионе испанского футбола.

Цыганков вышел в основе «Жироны» и был замененен на 75-й минуте именно на Довбика. У подопечных Мичела возникли большие проблемы со скромным соперником, и «Сан-Роке» был очень близок к тому, чтобы перевести матч в овертайм.

Однако на восьмой добавленной ко второму тайму минуте «Жирона» таки вырвала победу 2:1 благодаря сольному проходу Савио с центра поля, голевой пас на него отдал Довбик.

Кубок Испании. 1/64 финала

Сан-Роке – Жирона – 1:2

Голы: Миззиан 51 – Валери 48, Савио 90+8

ВИДЕО АССИСТА ДОВБИКА