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Испания
01 ноября 2023, 15:21 | Обновлено 01 ноября 2023, 15:57
3395
7

ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика

Команда Мичела минимально обыграла «Сан-Роке»

01 ноября 2023, 15:21 | Обновлено 01 ноября 2023, 15:57
3395
7
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

У «Жироны», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, возникли серьезные проблемы в 1/64 финала Кубка Испании со скромным «Сан-Роке», который занимает предпоследнее место в четвертом дивизионе испанского футбола.

Цыганков вышел в основе «Жироны» и был замененен на 75-й минуте именно на Довбика. У подопечных Мичела возникли большие проблемы со скромным соперником, и «Сан-Роке» был очень близок к тому, чтобы перевести матч в овертайм.

Однако на восьмой добавленной ко второму тайму минуте «Жирона» таки вырвала победу 2:1 благодаря сольному проходу Савио с центра поля, голевой пас на него отдал Довбик.

Кубок Испании. 1/64 финала

Сан-Роке – Жирона – 1:2
Голы: Миззиан 51 – Валери 48, Савио 90+8

ВИДЕО АССИСТА ДОВБИКА

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Кубок Испании по футболу Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Alehandro
Асист)) У нього тупо м"яч відібрав партнер...
А мене одного бісить, шо Спирт.уа постійно піарить якийсь лівий телеграм-канал, кидаючи посилання на відео, замість того, щоб оприлюднити у себе? Якщо що, ось лінка з оглядом на ютубчику
https://www.youtube.com/watch?v=zKSvPFYzjVw
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+3
icebeer
Сложно это назвать голевым пасом )
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+3
anacreon
Там таке поле було, що у нас в першій лізі і те такого нема, напевно. Як город. На таких полях не можна такі матчі грати. Бігали, спотикалися, падали, один хлоп з Жирони натурально сів на шпагат, коли нога поїхала в штрафній.
Знімали жахливо. Камера в середині поля і дуже низько, здогадуйся, хто там куди біжить біля штрафної. Коли команда з такого низького дивізізіону не має нормального поля, то треба грати на нейтральному. Бо то одні муки.
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+2
Sauron
Геніальний пас 
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+1
Wlad West
90 + 8 - 
Играли до первого забитого?)))
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+1
DENMAN
Я вже не знаю, що робити з цими редакторами новин: "Жирона виравала перемогу завдяки пасу Довбика!" - де тут, бляха муха заслуга Довбика?!?!?Фу...
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0
Шевчук Богдан
Савіо забив гол на додатковій 98 хвилині. В другому таймі "Сан-Роке" мало дві стопроцентові можливості забити. Жироні дуже повезло.
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0
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