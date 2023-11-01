Цыганков выйдет в старте Жироны на матч Кубка Испании, Довбик – в запасе
Это будет первый выход Виктора в стартовом составе после травмы
1 ноября состоится матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором «Жирона» сыграет на выезде против клуба «Сан-Роке», который занимает предпоследнее место в 4-м по силе дивизионе Испании.
С первый минут в составе «бело-красных» на поле появится украинский легионер Виктор Цыганков. Для него это будет первый выход в стартовом составе после травмы. В недавнем матче чемпионата против «Сельты» он появился на 12 минут, выйдя на замену.
Отметим, что другой украинский легионер Артем Довбик остался остался в запасе. В целом, многие основные игроки команды получили отдых.
Матч «Сан-Роке» – «Жирона» начнется в 13:00 по Киеву.
Сан-Роке – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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