Сан-Роке – Жирона. Цыганков в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 13:00 матч Кубка Испании
В среду, 1 ноября, состоится матч 1/64 Кубка Испании, в котором отношения будут выяснять «Сан-Роке» и «Жирона».
Начало игры – в 13:00 по Киеву.
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«Сан-Роке» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который в стартовых девяти матчах турнира набрал всего семь очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
«Жирона», в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, идет на втором месте в испанской Ла Лиге с 28 очками в активе.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Сан-Роке – Жирона. Цыганков в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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