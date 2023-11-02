Германия02 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 00:18
993
5
Бавария выбыла из Кубка Германии, сенсационно уступив клубу 3-го дивизиона
Мюнхенский гранд в гостях проиграл матч 1/16 финала «Саарбрюкену» – 1:2
02 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 00:18
993
5
«Бавария» выбыла из Кубка Германии, сенсационно уступив клубу 3-го дивизиона.
Мюнхенский гранд в гостях проиграл матч 1/16 финала команде «Саарбрюкен» со счетом 1:2.
Томас Мюллер на 16-й минуте открыл счет для «Баварии», после чего «Саарбрюкен» одержал волевую победу.
Хозяева поля выиграли благодаря голами Патрика Зонтхаймера на 45+1 и Марселя Гауса на 90+6 мин.
Кубок Германии
1/16 финала, 2 ноября
Сааррбрюкен – Бавария – 2:1
Голы: Зонтхаймер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллер, 16
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Комментарии 5
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Головна подія матчу - після катання на лижах нарешті повернувся Мануель Ноєр. І отримав 2 плюхи в роздягальню - по 1 в кожному таймі. Майстер! Грали, між іншим, майже основою.
Показать Скрыть 3 ответа
так цю Баварію тимощука
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