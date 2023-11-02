«Бавария» выбыла из Кубка Германии, сенсационно уступив клубу 3-го дивизиона.

Мюнхенский гранд в гостях проиграл матч 1/16 финала команде «Саарбрюкен» со счетом 1:2.

Томас Мюллер на 16-й минуте открыл счет для «Баварии», после чего «Саарбрюкен» одержал волевую победу.

Хозяева поля выиграли благодаря голами Патрика Зонтхаймера на 45+1 и Марселя Гауса на 90+6 мин.

Кубок Германии

1/16 финала, 2 ноября

Сааррбрюкен – Бавария – 2:1

Голы: Зонтхаймер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллер, 16