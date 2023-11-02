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Германия
02 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 00:18
993
5

Бавария выбыла из Кубка Германии, сенсационно уступив клубу 3-го дивизиона

Мюнхенский гранд в гостях проиграл матч 1/16 финала «Саарбрюкену» – 1:2

02 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 02 ноября 2023, 00:18
993
5
Бавария выбыла из Кубка Германии, сенсационно уступив клубу 3-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» выбыла из Кубка Германии, сенсационно уступив клубу 3-го дивизиона.

Мюнхенский гранд в гостях проиграл матч 1/16 финала команде «Саарбрюкен» со счетом 1:2.

Томас Мюллер на 16-й минуте открыл счет для «Баварии», после чего «Саарбрюкен» одержал волевую победу.

Хозяева поля выиграли благодаря голами Патрика Зонтхаймера на 45+1 и Марселя Гауса на 90+6 мин.

Кубок Германии

1/16 финала, 2 ноября

Сааррбрюкен – Бавария – 2:1

Голы: Зонтхаймер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллер, 16

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Бавария Саарбрюкен Томас Мюллер Кубок Германии по футболу
Источник Sport.ua
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Falko
Головна подія матчу - після катання на лижах нарешті повернувся Мануель Ноєр. І отримав 2 плюхи в роздягальню - по 1 в кожному таймі. Майстер! Грали, між іншим, майже основою.
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0
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T-800
так цю Баварію тимощука
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-1
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