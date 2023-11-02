Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф

Вторая ракетка мира Ига Свентек (WTA 2) выиграла 2-й матч на Итоговом турнире WTA 2023, который проводится на хардовых покрытиях в Канкуне (Мексика).

Во 2-м туре группы «Четумаль» полька в двух сетах обыграла Коко Гофф (США, WTA 3) за 1 час и 30 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Четумаль. 2-й тур

Ига Свентек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:0, 7:5

Это была 10-я встреча теннисисток. Ига выиграла у Коко в 9-й раз.