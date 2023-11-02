WTA02 ноября 2023, 01:46 |
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Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Ига в двух сетах выиграла у Коко во 2-м туре группы «Четумаль»
02 ноября 2023, 01:46 |
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Вторая ракетка мира Ига Свентек (WTA 2) выиграла 2-й матч на Итоговом турнире WTA 2023, который проводится на хардовых покрытиях в Канкуне (Мексика).
Во 2-м туре группы «Четумаль» полька в двух сетах обыграла Коко Гофф (США, WTA 3) за 1 час и 30 минут.
WTA Finals 2023. Хард
Группа Четумаль. 2-й тур
Ига Свентек (Польша) – Коко Гофф (США) – 6:0, 7:5
Это была 10-я встреча теннисисток. Ига выиграла у Коко в 9-й раз.
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