ВИДЕО. Матч Пармы на 6 голов, джокер Лападула, успех Малиновского и Дженоа

1 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Италии.

«Дженоа» на своем поле обыграла «Реджану» со счетом 2:1. Основное время игры завершилось 1:1, но на 99-й Альберт Гудмундссон после паса Руслана Малиновского принес победу своей команде.

«Парма» выиграла у «Лечче» в матче с 6 голами – 4:2.

Судьба поединка «Удинезе» – «Кальяри» решилась в экстратаймах. 33-летний Джанлука Лападула вышел на замену на 76-й минуте, а на 120-й минуте вырвал викторию для «Кальяри». Для Джанлуки это было первое появление на поле с лета.

Кубок Италии. 1/16 финала. 1 ноября

Дженоа – Реджана – 2:1 (после дополнительного времени)

Голы: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37

Лечче – Парма – 2:4

Голы: Пикколи, 54, Стрефецца, 76 – Сом, 9, Бонни, 29, Понграчич, 90+4, Мэн, 90+7

Удинезе – Кальяри – 1:2 (после дополнительного времени)

Голы: Гессанд, 63 – Виола, 80, Лападула, 120