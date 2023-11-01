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Кубок английской лиги
Вест Хэм
01.11.2023 21:30 – FT 3 : 1
Арсенал
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Англия
01 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:27
331
0

Арсенал с Зинченко попрощались с Кубком английской лиги

«Канониры» проиграла «Вест Хэму» и выбыли из розыгрыша

01 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:27
331
0
Арсенал с Зинченко попрощались с Кубком английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября в Лондоне состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги между клубами «Вест Хэм» и «Арсенал».

Игра принесла сенсационный результат – со счетом 3:0 победили «молотобойцы».

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл в стартовом составе «Арсенала» до 57-й минуты и был заменен.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Вест Хэм – Арсенал – 3:0

Голы: Уайт, 16 автогод, Кудус, 50, Боуэн, 60.

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Кубок английской лиги по футболу Вест Хэм - Арсенал Вест Хэм Арсенал Лондон Александр Зинченко Мохаммед Кудус Бен Уайт Джаррод Боуэн
Источник Sport.ua
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