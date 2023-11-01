1 ноября в Лондоне состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги между клубами «Вест Хэм» и «Арсенал».

Игра принесла сенсационный результат – со счетом 3:0 победили «молотобойцы».

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл в стартовом составе «Арсенала» до 57-й минуты и был заменен.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Вест Хэм – Арсенал – 3:0

Голы: Уайт, 16 автогод, Кудус, 50, Боуэн, 60.