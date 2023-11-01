Кубок английской лиги
Англия01 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:27
331
0
Арсенал с Зинченко попрощались с Кубком английской лиги
«Канониры» проиграла «Вест Хэму» и выбыли из розыгрыша
01 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:27
331
0
1 ноября в Лондоне состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги между клубами «Вест Хэм» и «Арсенал».
Игра принесла сенсационный результат – со счетом 3:0 победили «молотобойцы».
Украинский защитник Александр Зинченко отыграл в стартовом составе «Арсенала» до 57-й минуты и был заменен.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Вест Хэм – Арсенал – 3:0
Голы: Уайт, 16 автогод, Кудус, 50, Боуэн, 60.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 ноября 2023, 05:05 0
Джессика Пегула выиграла стартовые два тура в группе «Бакалар»
Футбол | 01 ноября 2023, 16:57 8
Одесский коллектив впервые за 10 лет сыграет в полуфинале кубкового турнира
Футбол | 01.11.2023, 21:19
Бокс | 01.11.2023, 10:37
Футбол | 01.11.2023, 15:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.11.2023, 01:45 1
31.10.2023, 03:36 6
31.10.2023, 04:54 2
01.11.2023, 07:33 6
01.11.2023, 05:10 5
31.10.2023, 18:12
31.10.2023, 01:59 3
31.10.2023, 17:30 30