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Кубок английской лиги
Вест Хэм
01.11.2023 21:30 - : -
Арсенал
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Англия
01 ноября 2023, 02:13 |
9
0

Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 1 ноября в 21:30 по Киеву

01 ноября 2023, 02:13 |
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0
Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Вест Хэм» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 21:30 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда точно не сожалеет о том, что пару лет назад ее возглавил Дэвид Мойес. Шотландец успешно доказывает, что он зря был некоторыми ранее был записал в сбитые летчики. Он чуть не вывел своих подопечных в Лигу чемпионов, а потом, прошлой весной, закончили трофеем, еще и международный - англичане выиграли Лигу конференций. Сейчас удался вполне достойный старт, а Уорд-Проуз явно дал понять, что неплохо подменяет дорого проданного как раз в Арсенал Райса. Было начато с побед Лигу Европы - сначала у Бачка-Тополы, потом, даже на выезде - у Фрайбурга. Но прошлая неделя получилась неудачной. В четверг уступили Олимпиакосу. В чемпионате мощно стартовали, с 10 очков в 4-х поединках. Но потом была 1 победа, и та над аутсайдером, Шеффилд Юнайтед. Даже Эвертону в прошлом туре уступили 0-1.

Арсенал

Клуб смог в прошлом сезоне капитально прибавить, став вице-чемпионом страны. И на новый розыгрыш красно-белые стараются показать, что готовы поддерживать на достигнутом уровне. Да, не обошлось без осечки - в Лиге чемпионов проиграли во Франции Лансу. Зато в 3-м туре справились с Севильей. Зато на внутренней арене получается и дальше не проигрывать. Правда, если Манчестер Сити получилось победить, пусть единственный гол там был забит с рикошетом. Но потом канониры с проблемами, за счет пары голов в последние четверть часа, вырвали ничью с соседом - Челси. А Шеффилд Юнайтед был разгромлен 5-0

Статистика личных встреч

У Арсенала было 3 победы кряду в этом варианте дерби. Но в апреле Зинченко и компания ограничились только ничьей с молотобойцами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы в этом дерби гостей. Но с учетом не максимальной мотивации канониров, стоит использовать нулевую фору (коэффициент - 1,71).

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Источник Sport.ua
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