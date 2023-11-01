1 ноября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Вест Хэм» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 21:30 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда точно не сожалеет о том, что пару лет назад ее возглавил Дэвид Мойес. Шотландец успешно доказывает, что он зря был некоторыми ранее был записал в сбитые летчики. Он чуть не вывел своих подопечных в Лигу чемпионов, а потом, прошлой весной, закончили трофеем, еще и международный - англичане выиграли Лигу конференций. Сейчас удался вполне достойный старт, а Уорд-Проуз явно дал понять, что неплохо подменяет дорого проданного как раз в Арсенал Райса. Было начато с побед Лигу Европы - сначала у Бачка-Тополы, потом, даже на выезде - у Фрайбурга. Но прошлая неделя получилась неудачной. В четверг уступили Олимпиакосу. В чемпионате мощно стартовали, с 10 очков в 4-х поединках. Но потом была 1 победа, и та над аутсайдером, Шеффилд Юнайтед. Даже Эвертону в прошлом туре уступили 0-1.

Арсенал

Клуб смог в прошлом сезоне капитально прибавить, став вице-чемпионом страны. И на новый розыгрыш красно-белые стараются показать, что готовы поддерживать на достигнутом уровне. Да, не обошлось без осечки - в Лиге чемпионов проиграли во Франции Лансу. Зато в 3-м туре справились с Севильей. Зато на внутренней арене получается и дальше не проигрывать. Правда, если Манчестер Сити получилось победить, пусть единственный гол там был забит с рикошетом. Но потом канониры с проблемами, за счет пары голов в последние четверть часа, вырвали ничью с соседом - Челси. А Шеффилд Юнайтед был разгромлен 5-0

Статистика личных встреч

У Арсенала было 3 победы кряду в этом варианте дерби. Но в апреле Зинченко и компания ограничились только ничьей с молотобойцами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы в этом дерби гостей. Но с учетом не максимальной мотивации канониров, стоит использовать нулевую фору (коэффициент - 1,71).