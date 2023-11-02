Вест Хэм – Арсенал – 3:1. Падение в Лондоне с ошибкой Зинченко. Видео голов
Игра завершилась поражением «канониров» со счетом 1:3
1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «молотобойцев».
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.
Из-под Александра был забит 2-й мяч «Вест Хэма».
Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября
Вест Хэм – Арсенал – 3:1
Голы: Уайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуэн, 60 – Эдегор, 90+6
Видео голов и обзор матча:
События матча
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