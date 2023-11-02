1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «молотобойцев».

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Из-под Александра был забит 2-й мяч «Вест Хэма».

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Вест Хэм – Арсенал – 3:1

Голы: Уайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуэн, 60 – Эдегор, 90+6

Видео голов и обзор матча: