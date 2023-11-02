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Кубок английской лиги
Вест Хэм
01.11.2023 21:30 – FT 3 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2023, 02:02 | Обновлено 02 ноября 2023, 02:21
147
0

Вест Хэм – Арсенал – 3:1. Падение в Лондоне с ошибкой Зинченко. Видео голов

Игра завершилась поражением «канониров» со счетом 1:3

02 ноября 2023, 02:02 | Обновлено 02 ноября 2023, 02:21
147
0
Вест Хэм – Арсенал – 3:1. Падение в Лондоне с ошибкой Зинченко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «молотобойцев».

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Из-под Александра был забит 2-й мяч «Вест Хэма».

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Вест Хэм – Арсенал – 3:1

Голы: Уайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуэн, 60 – Эдегор, 90+6

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Бен Уайт (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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