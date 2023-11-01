Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 21:30 матч Кубка английской лиги
В среду, 1 ноября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором отношения выяснят лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал».
Игра на поле «Лондон Стэдиум» начнется в 21:30 по киевскому времени.
Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
«Вест Хэм» в таблице Английской Премьер-лиги занимает 9-е место с 14 очками. «Арсенал» идет на 2-й позиции, имея 24 пункта.
В прямом эфире смотреть матч «Вест Хэм» – «Арсенал» можно на ОТТ-платформе Setanta Sports.
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