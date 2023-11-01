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Кубок английской лиги
Вест Хэм
01.11.2023 21:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 ноября 2023, 20:11 | Обновлено 01 ноября 2023, 20:22
152
0

Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 21:30 матч Кубка английской лиги

01 ноября 2023, 20:11 | Обновлено 01 ноября 2023, 20:22
152
0
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Арсенал Лондон

В среду, 1 ноября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором отношения выяснят лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал».

Игра на поле «Лондон Стэдиум» начнется в 21:30 по киевскому времени.

Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

«Вест Хэм» в таблице Английской Премьер-лиги занимает 9-е место с 14 очками. «Арсенал» идет на 2-й позиции, имея 24 пункта.

В прямом эфире смотреть матч «Вест Хэм» – «Арсенал» можно на ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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