В среду, 1 ноября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором отношения выяснят лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал».

Игра на поле «Лондон Стэдиум» начнется в 21:30 по киевскому времени.

Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

«Вест Хэм» в таблице Английской Премьер-лиги занимает 9-е место с 14 очками. «Арсенал» идет на 2-й позиции, имея 24 пункта.

В прямом эфире смотреть матч «Вест Хэм» – «Арсенал» можно на ОТТ-платформе Setanta Sports.