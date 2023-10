Эрлингу Холанду нужно всего 64 минуты на результативное действие в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в среднем оформляет результативное действие в матчах чемпионата Англии через каждые 64 минуты, сообщает статистический ресурс Opta.

По этому показателю он является лучшим игроком в истории лиги среди тех футболистов, которые сыграли более 40 матчей. Легендарному Тьерри Анри требовалось 86 минут на гол или ассист, как и бывшему нападающему «горожан» Серхио Агуэро. Мохамед Салах тратит на результативное действие чуть больше 1 полного матча, а Робин ван Перси – аж 102 минуты.

В этом сезоне АПЛ 23-летний норвежец забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи в 10 матчах. Он занимает 1-е место в рейтинге бомбардиров этого розыгрыша турнира.

