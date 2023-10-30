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Англия
30 октября 2023, 18:47 | Обновлено 30 октября 2023, 19:02
160
0

Эрлингу Холанду нужно всего 64 минуты на результативное действие в АПЛ

Норвежец является лучшим игроком в истории лиги по этому показателю

30 октября 2023, 18:47 | Обновлено 30 октября 2023, 19:02
160
0
Эрлингу Холанду нужно всего 64 минуты на результативное действие в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в среднем оформляет результативное действие в матчах чемпионата Англии через каждые 64 минуты, сообщает статистический ресурс Opta.

По этому показателю он является лучшим игроком в истории лиги среди тех футболистов, которые сыграли более 40 матчей. Легендарному Тьерри Анри требовалось 86 минут на гол или ассист, как и бывшему нападающему «горожан» Серхио Агуэро. Мохамед Салах тратит на результативное действие чуть больше 1 полного матча, а Робин ван Перси – аж 102 минуты.

В этом сезоне АПЛ 23-летний норвежец забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи в 10 матчах. Он занимает 1-е место в рейтинге бомбардиров этого розыгрыша турнира.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тьерри Анри Серхио Агуэро Мохамед Салах Робин ван Перси
Источник Opta
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