Эрлингу Холанду нужно всего 64 минуты на результативное действие в АПЛ
Норвежец является лучшим игроком в истории лиги по этому показателю
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в среднем оформляет результативное действие в матчах чемпионата Англии через каждые 64 минуты, сообщает статистический ресурс Opta.
По этому показателю он является лучшим игроком в истории лиги среди тех футболистов, которые сыграли более 40 матчей. Легендарному Тьерри Анри требовалось 86 минут на гол или ассист, как и бывшему нападающему «горожан» Серхио Агуэро. Мохамед Салах тратит на результативное действие чуть больше 1 полного матча, а Робин ван Перси – аж 102 минуты.
В этом сезоне АПЛ 23-летний норвежец забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи в 10 матчах. Он занимает 1-е место в рейтинге бомбардиров этого розыгрыша турнира.
64 - Erling Haaland scores or assists every 64 minutes on average in the Premier League, the best rate of any player with at least 40 appearances:— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2023
64 - Erling Haaland
86 - Thierry Henry
86 - Sergio Agüero
93 - Mohamed Salah
102 - Robin van Persie
Cheat-code. pic.twitter.com/bIfPfLXyEA
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