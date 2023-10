Ливерпуль разгромил Ноттингем Форест, Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом

Сегодня, 29 октября, проходит 10-й тур Английской Премьер-лиги. Завершились три матча.

«Ливерпуль» на домашнем «Энфилде» не испытал проблем с «Ноттингем Форест». «Красные» уверенно разгромили соперника благодаря голам Жоты, Нуньеса и Салаха.

«Брайтон» на домашнем поле не сумел одолеть «Фулхэм», а «Астон Вилла» победила «Лутон Таун» и закрепилась на 5-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу, 10-й тур. 29 октября.

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Жота, 31, Нуньес, 35, Салах, 77.

Брайтон – Фулхэм – 1:1

Голы: Фергюсон, 26 – Пальинья, 65.

Астон Вилла – Лутон Таун – 3:1

Голы: Макгин, 17, Диаби, 49, Локьер, 42 (автогол) – Мартинес, 83 (автогол).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

Three goals and three points at Anfield 🙌🔴

#LIVNFO pic.twitter.com/AsESW58WFS