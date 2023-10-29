Ливерпуль разгромил Ноттингем Форест, Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом
Состоялось три поединка АПЛ
Сегодня, 29 октября, проходит 10-й тур Английской Премьер-лиги. Завершились три матча.
«Ливерпуль» на домашнем «Энфилде» не испытал проблем с «Ноттингем Форест». «Красные» уверенно разгромили соперника благодаря голам Жоты, Нуньеса и Салаха.
«Брайтон» на домашнем поле не сумел одолеть «Фулхэм», а «Астон Вилла» победила «Лутон Таун» и закрепилась на 5-й строчке турнирной таблицы АПЛ.
Чемпионат Англии по футболу, 10-й тур. 29 октября.
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:0
Голы: Жота, 31, Нуньес, 35, Салах, 77.
Брайтон – Фулхэм – 1:1
Голы: Фергюсон, 26 – Пальинья, 65.
Астон Вилла – Лутон Таун – 3:1
Голы: Макгин, 17, Диаби, 49, Локьер, 42 (автогол) – Мартинес, 83 (автогол).
Three goals and three points at Anfield 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) October 29, 2023
#LIVNFO pic.twitter.com/AsESW58WFS
A point on the road! 💖 pic.twitter.com/QbkBeXMzVk— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 29, 2023
This is Villa Park. pic.twitter.com/yrXi4jSaaU— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 29, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Амстердамцы пропустили 5 голов
Многие болельщики поддерживают мнение известного промоутера