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Астон Вилла
29.10.2023 16:00 – FT 3 : 1
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Англия
29 октября 2023, 18:20 | Обновлено 29 октября 2023, 18:21
328
0

Ливерпуль разгромил Ноттингем Форест, Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом

Состоялось три поединка АПЛ

29 октября 2023, 18:20 | Обновлено 29 октября 2023, 18:21
328
0
Ливерпуль разгромил Ноттингем Форест, Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Ноттингем Форест

Сегодня, 29 октября, проходит 10-й тур Английской Премьер-лиги. Завершились три матча.

«Ливерпуль» на домашнем «Энфилде» не испытал проблем с «Ноттингем Форест». «Красные» уверенно разгромили соперника благодаря голам Жоты, Нуньеса и Салаха.

«Брайтон» на домашнем поле не сумел одолеть «Фулхэм», а «Астон Вилла» победила «Лутон Таун» и закрепилась на 5-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу, 10-й тур. 29 октября.

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Жота, 31, Нуньес, 35, Салах, 77.

Брайтон – Фулхэм – 1:1

Голы: Фергюсон, 26 – Пальинья, 65.

Астон Вилла – Лутон Таун – 3:1

Голы: Макгин, 17, Диаби, 49, Локьер, 42 (автогол) – Мартинес, 83 (автогол).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Ноттингем Форест Фулхэм Астон Вилла Брайтон Лутон Таун Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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