29.10.2023 16:00 – FT 3 : 0
Англия29 октября 2023, 22:38 |
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Ливерпуль – Ноттингем – 3:0. Победа банды Клоппа. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
29 октября 2023, 22:38 |
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В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра состоялась в Ливерпуле на стадионе мерсисайдцев «Энфилд».
«Красные» уверенно разгромили соперника благодаря голам Жоты, Нуньеса и Салаха.
Чемпионат Англии по футболу, 10-й тур. 29 октября.
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:0
Голы: Жота, 31, Нуньес, 35, Салах, 77.
Видеообзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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