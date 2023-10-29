Ливерпуль – Ноттингем – 3:0. Победа банды Клоппа. Видео голов, обзор

В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра состоялась в Ливерпуле на стадионе мерсисайдцев «Энфилд».

«Красные» уверенно разгромили соперника благодаря голам Жоты, Нуньеса и Салаха.



Чемпионат Англии по футболу, 10-й тур. 29 октября.

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Жота, 31, Нуньес, 35, Салах, 77.

Видеообзор матча