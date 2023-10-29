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Чемпионат Англии
Ливерпуль
29.10.2023 16:00 – FT 3 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
29 октября 2023, 22:38 |
51
0

Ливерпуль – Ноттингем – 3:0. Победа банды Клоппа. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

29 октября 2023, 22:38 |
51
0
Ливерпуль – Ноттингем – 3:0. Победа банды Клоппа. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Ноттингем Форест

В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра состоялась в Ливерпуле на стадионе мерсисайдцев «Энфилд».

«Красные» уверенно разгромили соперника благодаря голам Жоты, Нуньеса и Салаха.

Чемпионат Англии по футболу, 10-й тур. 29 октября.

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Жота, 31, Нуньес, 35, Салах, 77.

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Ливерпуль Ноттингем Форест видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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