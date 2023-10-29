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Чемпионат Англии
Ливерпуль
29.10.2023 16:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
29 октября 2023, 00:41 |
32
0

Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 29 октября в 16:00 по Киеву

29 октября 2023, 00:41 |
32
0
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября на «Энфилде» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Ноттингем Форест». Старт поединка намечен на 16:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в прошлом сезоне упала со 2-го места на 5-е. В итоге она сейчас вынуждена оставаться без Лиги чемпионов, где при Клоппе неоднократно добирались до финала (и даже разок брали Ушастого). Пока что красные вынуждены ограничиться Лигой Европы, где, в том числе и с Тулузой в четверг, отдуваются в основном дублеры. Основа же, которую смогли углубить любопытными подписаниями этим летом, ведет борьбу на АПЛ, где многое получается. Проиграли на стартовом отрезке только Тоттенхэму, и то в условиях жутких ошибок арбитров, которым не помог даже VAR. Также терялись очки с Челси, еще в стартовом туре, да недавно с Брайтоном, от которого пропустили на 78-й минуте на 2-2. Но остальные поединки приносили ничьи, часто волевые. А на прошлых выходных в дерби получилось в концовке дожать оставшийся вдесятером Эвертон в дерби.

Ноттингем Форест

Клуб считается легендой из-за того, что в свое время сумел дважды кряду победить в Кубке европейских чемпионов. Но это было давно, а все начало нынешнего века провели не выше Чемпионшипа. Только в 2022-м году, и то через стыковые поединки, лесники наконец-то пробились в Премьер-Лигу. Мало кто верил, что у них получится закрепиться там, а обилие новичков, казалось, все делало только хуже. Но Стив Купер оказался достаточно компетентным, чтобы слепить из них боеспособный коллектив, что набрал достаточно для выживания очков. В новом сезоне были уже победы с Шеффилдом Юнайтед и даже Челси. А 4 из 5 крайних туров приносили ничьи, правда, с Лутоном после паузы на игры сборных, ведя 2-0 после дубля Вуда, упустили победу из-за голов, пропущенных в последние 10 минут.

Статистика личных встреч

У Ливерпуля есть закономерное преимущество в очных поединках. Но в прошлом сезоне, вернувшись в АПЛ, лесники смогли обменятся победами с грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе красных. Они явно сильнее гостей, так что можно ставить на их победу при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,71).

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Источник Sport.ua
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