Динамо уступило Днепру-1, Довбик сделал дубль, теннисисты взяли трофеи

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 октября.

1A. Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1

На гол Гуцуляка киевляне не сумели ответить ничем

1B. Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер

В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги

1C. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»

У команды проблемы в чемпионате Украины

2A. Камбэк с участием Довбика. Победа Жироны, Артем оформил дубль

Каталонская команда догнала лидера

2B. ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону

Форвард отличился в конце первого тайма

3A. Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы

Коллектив Калитвинцева, после победы над «Динамо», отгрузил 3 гола и в Полтаве

3B. Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес

Львовский клуб в течение всего матча владел преимуществом

4A. Воспитанник россонери Локателли принес победу Ювентусу над Миланом

На 40-й минуте с поля был удален защитник «россонери» Малик Тшау

4B. Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б

«Барселона» набрала 24 очка и поднялась на 3-е место в Ла Лиге

5. ФОТО. Ужасная авария. Трент Александер-Арнольд оказался в дюймах от смерти

Высоковольтная линия электропередачи упала и врезалась в автомобиль

6. Ферстаппен в борьбе с Хэмилтоном выиграл гонку в США

Конкурентам не удалось переиграть Ред Булл

7A. Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме

В матче за титул Гаэль обыграл Павла Котова

7B. Марченко выиграл второй титул в сезоне

Илья стал победителем турнира в Гамбурге

7C. Молчанов выиграл парный титул на турнире АТР 250 в Стокгольме

Денис добыл второй титул АТР в карьере

8A. Вероника Подрез выиграла самый крупный титул в карьере

Украинская теннисистка стала победительницей соревнований ITF W25 во Франции

8B. Урсу выиграл турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе, Ужиловский взял трофей в паре

Вадим взял реванш у Филипа Хеннинга за поражение в финале неделей ранее

8C. Анита Сагдиева завоевала парный трофей ITF в США, второй в сезоне

Украинка выступала в паре с опытной теннисисткой Сюй Цзеюй из Тайваня

9A. Кэттеролл неубедительно победил Линареса. Так он не получит бой за титул

Британец точно мог бы лучше

9B. Кэттеролл в Ливерпуле победил Линареса, бывшего соперника Ломаченко

12-раундовый бой завершился победой британца единогласным решением судей

10. Чарльтон ушел последним. Как сложилась судьба выживших в катастрофе Мюнхена

В феврале 1958 года «Манчестер Юнайтед» получил тяжелейший удар от судьбы