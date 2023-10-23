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23 октября 2023, 08:00 | Обновлено 23 октября 2023, 08:18
429
0

Динамо уступило Днепру-1, Довбик сделал дубль, теннисисты взяли трофеи

Главные новости за 22 октября на Sport.ua

23 октября 2023, 08:00 | Обновлено 23 октября 2023, 08:18
429
0
Динамо уступило Днепру-1, Довбик сделал дубль, теннисисты взяли трофеи
СК Днепр-1

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 октября.

1A. Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
На гол Гуцуляка киевляне не сумели ответить ничем

1B. Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги

1C. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
У команды проблемы в чемпионате Украины

2A. Камбэк с участием Довбика. Победа Жироны, Артем оформил дубль
Каталонская команда догнала лидера

2B. ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Форвард отличился в конце первого тайма

3A. Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Коллектив Калитвинцева, после победы над «Динамо», отгрузил 3 гола и в Полтаве

3B. Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес
Львовский клуб в течение всего матча владел преимуществом

4A. Воспитанник россонери Локателли принес победу Ювентусу над Миланом
На 40-й минуте с поля был удален защитник «россонери» Малик Тшау

4B. Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б
«Барселона» набрала 24 очка и поднялась на 3-е место в Ла Лиге

5. ФОТО. Ужасная авария. Трент Александер-Арнольд оказался в дюймах от смерти
Высоковольтная линия электропередачи упала и врезалась в автомобиль

6. Ферстаппен в борьбе с Хэмилтоном выиграл гонку в США
Конкурентам не удалось переиграть Ред Булл

7A. Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
В матче за титул Гаэль обыграл Павла Котова

7B. Марченко выиграл второй титул в сезоне
Илья стал победителем турнира в Гамбурге

7C. Молчанов выиграл парный титул на турнире АТР 250 в Стокгольме
Денис добыл второй титул АТР в карьере

8A. Вероника Подрез выиграла самый крупный титул в карьере
Украинская теннисистка стала победительницей соревнований ITF W25 во Франции

8B. Урсу выиграл турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе, Ужиловский взял трофей в паре
Вадим взял реванш у Филипа Хеннинга за поражение в финале неделей ранее

8C. Анита Сагдиева завоевала парный трофей ITF в США, второй в сезоне
Украинка выступала в паре с опытной теннисисткой Сюй Цзеюй из Тайваня

9A. Кэттеролл неубедительно победил Линареса. Так он не получит бой за титул
Британец точно мог бы лучше

9B. Кэттеролл в Ливерпуле победил Линареса, бывшего соперника Ломаченко
12-раундовый бой завершился победой британца единогласным решением судей

10. Чарльтон ушел последним. Как сложилась судьба выживших в катастрофе Мюнхена
В феврале 1958 года «Манчестер Юнайтед» получил тяжелейший удар от судьбы

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Источник Sport.ua
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