Динамо уступило Днепру-1, Довбик сделал дубль, теннисисты взяли трофеи
Главные новости за 22 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 октября.
1A. Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
На гол Гуцуляка киевляне не сумели ответить ничем
1B. Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги
1C. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
У команды проблемы в чемпионате Украины
2A. Камбэк с участием Довбика. Победа Жироны, Артем оформил дубль
Каталонская команда догнала лидера
2B. ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Форвард отличился в конце первого тайма
3A. Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Коллектив Калитвинцева, после победы над «Динамо», отгрузил 3 гола и в Полтаве
3B. Семь голов. Рух в гостях разгромил Верес
Львовский клуб в течение всего матча владел преимуществом
4A. Воспитанник россонери Локателли принес победу Ювентусу над Миланом
На 40-й минуте с поля был удален защитник «россонери» Малик Тшау
4B. Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б
«Барселона» набрала 24 очка и поднялась на 3-е место в Ла Лиге
5. ФОТО. Ужасная авария. Трент Александер-Арнольд оказался в дюймах от смерти
Высоковольтная линия электропередачи упала и врезалась в автомобиль
6. Ферстаппен в борьбе с Хэмилтоном выиграл гонку в США
Конкурентам не удалось переиграть Ред Булл
7A. Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
В матче за титул Гаэль обыграл Павла Котова
7B. Марченко выиграл второй титул в сезоне
Илья стал победителем турнира в Гамбурге
7C. Молчанов выиграл парный титул на турнире АТР 250 в Стокгольме
Денис добыл второй титул АТР в карьере
8A. Вероника Подрез выиграла самый крупный титул в карьере
Украинская теннисистка стала победительницей соревнований ITF W25 во Франции
8B. Урсу выиграл турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе, Ужиловский взял трофей в паре
Вадим взял реванш у Филипа Хеннинга за поражение в финале неделей ранее
8C. Анита Сагдиева завоевала парный трофей ITF в США, второй в сезоне
Украинка выступала в паре с опытной теннисисткой Сюй Цзеюй из Тайваня
9A. Кэттеролл неубедительно победил Линареса. Так он не получит бой за титул
Британец точно мог бы лучше
9B. Кэттеролл в Ливерпуле победил Линареса, бывшего соперника Ломаченко
12-раундовый бой завершился победой британца единогласным решением судей
10. Чарльтон ушел последним. Как сложилась судьба выживших в катастрофе Мюнхена
В феврале 1958 года «Манчестер Юнайтед» получил тяжелейший удар от судьбы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе