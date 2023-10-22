Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 20:25 | Обновлено 22 октября 2023, 20:35
566
2

Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер

В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги

22 октября 2023, 20:25 | Обновлено 22 октября 2023, 20:35
566
2
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
СК Днепр-1

В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги.

Лидером остается криворожский «Кривбасс» (23 очков), который в гостях выиграл у «Металлиста 1925» (3:1).

Второе место занимает «Полесье» (22 балла), обыгравшее в Полтаве местную «Ворсклу» (3:0).

«Шахтер» идет на третьей позиции (21 пункт с игрой в запасе) после победы над ЛНЗ Черкассы (3:0).

В центральном матче тура «Динамо» (15 очков, три игры в резерве) дома проиграло Днепру-1 (0:1). Днепряне обогнали киевлян в турнирной таблице и вышли на 6-ю позицию (18 очков и две игры в запасе).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 11-го тура находятся «Верес» (6 баллов) и «Минай» (4 пункта).

🏆 УПЛ. 11-й тур, 20–22 октября

  • 🔹 20.10. 17:00. Оболонь Киев – Заря Луганск – 2:4
  • 🔹 20.10. 19:00. Металлист 1925 – Кривбасс Кривой Рог – 1:3
  • 🔹 21.10. 15:00. Черноморец Одесса – Минай – 3:0
  • 🔹 21.10. 17:00. Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 3:0
  • 🔹 21.10. 19:00. Александрия – Колос Ковалевка – 0:1
  • 🔹 22.10. 13:00. Верес Ровно – Рух Львов – 2:5
  • 🔹 22.10. 15:00. Ворскла Полтава – Полесье Житомир – 0:3
  • 🔹 22.10. 17:00 Динамо Киев – Днепр-1 – 0:1

Турнирная таблица УПЛ

По теме:
МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Выиграли 4 матча подряд. Пихаленок рассказал о задаче Днепра-1 в сезоне
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Футбол | 22 октября 2023, 15:51 9
Динамо Киев – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Динамо Киев – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Центральный матч 11-го тура УПЛ начнется в 17:00

Ворскла – Полесье – 0:3. Житомир держится в топ-2. Видео голов и обзор
Футбол | 22 октября 2023, 18:37 0
Ворскла – Полесье – 0:3. Житомир держится в топ-2. Видео голов и обзор
Ворскла – Полесье – 0:3. Житомир держится в топ-2. Видео голов и обзор

Полтавчане на своем поле пропустили три гола

ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Футбол | 22.10.2023, 18:01
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
Футбол | 22.10.2023, 11:35
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Футбол | 22.10.2023, 16:27
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
За втраченними очками Днiпро-1 зараз на пешому мiсцi. Ще 2-3 тури i
 усе стане на своii мiсця. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
22.10.2023, 09:21 2
Другие виды
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
21.10.2023, 16:39 6
Бокс
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 60
Футбол
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
22.10.2023, 03:40 7
Футбол
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
21.10.2023, 19:59
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
21.10.2023, 10:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем