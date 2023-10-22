Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер

В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги.

Лидером остается криворожский «Кривбасс» (23 очков), который в гостях выиграл у «Металлиста 1925» (3:1).

Второе место занимает «Полесье» (22 балла), обыгравшее в Полтаве местную «Ворсклу» (3:0).

«Шахтер» идет на третьей позиции (21 пункт с игрой в запасе) после победы над ЛНЗ Черкассы (3:0).

В центральном матче тура «Динамо» (15 очков, три игры в резерве) дома проиграло Днепру-1 (0:1). Днепряне обогнали киевлян в турнирной таблице и вышли на 6-ю позицию (18 очков и две игры в запасе).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 11-го тура находятся «Верес» (6 баллов) и «Минай» (4 пункта).

🏆 УПЛ. 11-й тур, 20–22 октября

🔹 20.10. 17:00. Оболонь Киев – Заря Луганск – 2:4

– 2:4 🔹 20.10. 19:00. Металлист 1925 – Кривбасс Кривой Рог – 1:3

– 1:3 🔹 21.10. 15:00. Черноморец Одесса – Минай – 3:0

– Минай – 3:0 🔹 21.10. 17:00. Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 3:0

– ЛНЗ Черкассы – 3:0 🔹 21.10. 19:00. Александрия – Колос Ковалевка – 0:1

– 0:1 🔹 22.10. 13:00. Верес Ровно – Рух Львов – 2:5

– 2:5 🔹 22.10. 15:00. Ворскла Полтава – Полесье Житомир – 0:3

– 0:3 🔹 22.10. 17:00 Динамо Киев – Днепр-1 – 0:1

Турнирная таблица УПЛ