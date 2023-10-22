Динамо Киев

В воскресенье, 22 октября, состоялся поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Динамо» и «Днепр-1». Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0.

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Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Динамо» - «Днепр-1» - 0:1.

Гол: Гуцуляк, 13.

Предупреждения: Шепелев, 51, Бенито, 68 - Рубчинский, 21, Сарапий, 31, Гуцуляк, 40, Каплиенко, 90+4.

«Динамо»: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 46) - Бражко, Андриевский (Шапаренко, 65) - Шепелев (Бенито, 65), Буяльский, Волошин (Кабаев, 65) - Ванат (Царенко,82).

«Днепр-1»: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец (Каплиенко, 77) - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк (Танчик, 61), Пихаленок, Леднев - Филиппов (Маркос Андре, 65).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ДИНАМО - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА