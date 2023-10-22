Динамо Киев

Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
На гол Гуцуляка киевляне не сумели ответить ничем
В воскресенье, 22 октября, состоялся поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Динамо» и «Днепр-1». Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0.
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Украинская Премьер-лига. 11 тур.
«Динамо» - «Днепр-1» - 0:1.
Гол: Гуцуляк, 13.
Предупреждения: Шепелев, 51, Бенито, 68 - Рубчинский, 21, Сарапий, 31, Гуцуляк, 40, Каплиенко, 90+4.
«Динамо»: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 46) - Бражко, Андриевский (Шапаренко, 65) - Шепелев (Бенито, 65), Буяльский, Волошин (Кабаев, 65) - Ванат (Царенко,82).
«Днепр-1»: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец (Каплиенко, 77) - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк (Танчик, 61), Пихаленок, Леднев - Филиппов (Маркос Андре, 65).
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
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Красені. Усіх дніпрян із важливою перемогою!
первый, перед пенсией может заработать и потешить свои амбиции, второй же имеет очередного покладистого тренера который не просит никаких инвестиций в команду
иначе я не понимаю почему румын еще не разнес руководство - у него их 4 цз ни один не отвечает классу команды, и это не посреди сезона так случилось, а задолго то трансферного окна, с уходом Забарного
7 місце і це по ділу. Такий рівень зараз у ФК ОПЗЖ дінама 💩
спорит ни Луческу ни. уволят, ни защитников зимой не купят?