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Динамо Киев
22.10.2023 17:00 – FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 18:57 | Обновлено 22 октября 2023, 19:03
1605
61

Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1

На гол Гуцуляка киевляне не сумели ответить ничем

22 октября 2023, 18:57 | Обновлено 22 октября 2023, 19:03
1605
61
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
УПЛ

В воскресенье, 22 октября, состоялся поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Динамо» и «Днепр-1». Игра закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Динамо» - «Днепр-1» - 0:1.

Гол: Гуцуляк, 13.

Предупреждения: Шепелев, 51, Бенито, 68 - Рубчинский, 21, Сарапий, 31, Гуцуляк, 40, Каплиенко, 90+4.

«Динамо»: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 46) - Бражко, Андриевский (Шапаренко, 65) - Шепелев (Бенито, 65), Буяльский, Волошин (Кабаев, 65) - Ванат (Царенко,82).

«Днепр-1»: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец (Каплиенко, 77) - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк (Танчик, 61), Пихаленок, Леднев - Филиппов (Маркос Андре, 65).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ДИНАМО - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 61
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Перець
Висновок менше треба пизд.ти перед матчами що ми всіх " порвем"
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+12
BekXan
Навіть Шахтар прибрав Патріка а цей все сидить.До зими не знайдуть тренера Динамо нічого взагналі робити в еврокубках.Команді буде хана,вже хана,навть при біляшу такого звиздіца в грі не було.Не розумію навіщо Суркіс вбиває відверто команду...
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+9
Владислав Рейский
румыну, очевидно, пора на пенсию, тут и говорить не хочется о игре
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+8
Показать Скрыть 5 ответов
Istm
Дніпро з Максимовим ще може реабілітуються якось за ганьбу в єврокубках.
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+7
AK.228
4-й матч на нуль… Браво Максимов!!👍👍
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+7
Rzechpospolita
Добре, що в цьому році Динамо не грає в єврокубках…
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+5
AleksDnipro
Просто ідеальна гра у захисті. Тим самим підтвердили статус найкращої оборони в УПЛ.
Красені. Усіх дніпрян із важливою перемогою!
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+5
Pychnenko
Суркисы - тормоз ДК. 
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+3
Viktor Shuper
все ж таки Ярмола в такому Динамо вище на 2 голови за будь-якого футболіста в цьому клубі
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+3
Bulba_sumkin
С почетным седьмым местом, клоуны!)))
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+3
FunnyCat_____
мне если честно кажется что и Луческу и Суркиса все устраивает
первый, перед пенсией может заработать и потешить свои амбиции, второй же имеет очередного покладистого тренера который не просит никаких инвестиций в команду
иначе я не понимаю почему румын еще не разнес руководство -  у него их 4 цз ни один не отвечает классу команды, и это не посреди сезона так случилось, а задолго то трансферного окна, с уходом Забарного 
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+2
Алекс 19
Интересно луческу уже аппелировать переездами или усталостью.игроков нет смысла .хоть раз в жизни скажет хоть одно слово о себе ?
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+2
avk2307
Да уж. С такой игрой и таким настроем  не светит чемпионство. Интересно что Луческу и Суркис скажут? 
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+2
Bulba_sumkin
Лайфхак для дынамо!) Снимайтесь с чемпионата, чтоб не мучаться, и объявите себя чемпионом по утраченным очкам (или о чем вы там ноете постоянно) 😂😂😂😂
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+2
Alexander Киев
Треба було матч перенести 
7 місце і це по ділу. Такий рівень зараз у ФК ОПЗЖ дінама 💩
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+2
roman75zpr
Что это было, Луческу? (
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+2
FunnyCat_____
ну что сказать, если клоуны у руля клуба то сложно как то рассчитывать на достойный результат в долгой перспективе
спорит ни Луческу ни. уволят, ни защитников зимой не купят?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
А все могло бути інакше, якби Суркіс не вибрав Михайличенка замість Вернидуба. Взагалі вибір тренера, це якась суркісовська болячка. Ставити тих, хто провалився в попередніх клубах, явно не межується з амбіціями першого місця. Фартануло тільки з Ребровим.
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+1
Алекс 19
Чемпион мира по переносам уступил житомиру и днепру изза усталости игроков которые уже еле ноги носят .а как же они поедут в перерыве на отдых за границу куда никто выехать не может ? На носилках будут тащить на Мальдивы 
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+1
Олександр Січкаренко
Діда у відставку, Шовковського тренером і побачимо дуель Срна - Шовковський
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+1
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