Динамо Киев

В воскресенье, 22 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Динамо» и «Днепр-1». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днепровская команда выглядит в этом сезоне после вылета из трех еврокубков далеко не столь сильной, как в прошлом году, но способна потрепать нервы любому. «Динамовцы» по потерянным очкам находятся на первом месте, но чтобы попасть туда реально, нужно выиграть все пропущенные матчи, а с этим могут возникнуть проблемы, учитывая неубедительность выступлений подопечных Луческу (вылет из еврокубков этого сезона тоже есть в их пассиве). «Динамо» выглядит фаворитом, но что можно говорить о фаворитизме в крайне непредсказуемом чемпионате этого года?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.