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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 23:45 | Обновлено 21 октября 2023, 23:53
72
0

Динамо – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

21 октября 2023, 23:45 | Обновлено 21 октября 2023, 23:53
72
0
Динамо – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 22 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Динамо» и «Днепр-1». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днепровская команда выглядит в этом сезоне после вылета из трех еврокубков далеко не столь сильной, как в прошлом году, но способна потрепать нервы любому. «Динамовцы» по потерянным очкам находятся на первом месте, но чтобы попасть туда реально, нужно выиграть все пропущенные матчи, а с этим могут возникнуть проблемы, учитывая неубедительность выступлений подопечных Луческу (вылет из еврокубков этого сезона тоже есть в их пассиве). «Динамо» выглядит фаворитом, но что можно говорить о фаворитизме в крайне непредсказуемом чемпионате этого года?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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