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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 16:30 |
361
0

Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды находятся рядом в турнирной таблице, набрав по 15 очков. Но у киевлян на игру меньше

21 октября 2023, 16:30 |
361
0
Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В заключительном поединке 11-го тура украинской Премьер-Лиги в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского подопечные Мирчи Луческу будут принимать «Днепр-1». На данный момент команды являются соседями по турнирной таблице и в их активе по 15 набранных очков. Впрочем, динамовцы провели в нынешнем чемпионате только 7 матчей, а их будущие соперники 8. Интересно также, что второй тур подряд команду соперников «Динамо» будет возглавлять бывший игрок киевского клуба. Ранее это был Юрий Калитвинцев, а теперь на противоположной скамейке запасных окажется Юрий Максимов.

Динамо

Если брать турнирное положение чемпионата страны только по потерянным очкам, то киевский клуб на данный момент является лидером турнира, причем довольно с солидным запасом. Но одно дело теория и совсем другое практика. В этом «Динамо» убедилось в предыдущем туре, когда не только не сумело обыграть дебютантов Премьер-Лиги житомирское «Полесье», а и проиграло ему 2:3.

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Примечательно, что в том матче столичные футболисты дважды вели в счете, да еще с 57-й минуты играли в большинстве. Но, уже находясь в численном превосходстве, они умудрились пропустить два мяча в свои ворота и потерпели поражение. А уже в компенсированное время получил красную карточку Александр Караваев, который теперь не сможет помочь своим партнерам в предстоящей встрече.

Не будем также забывать и о том, что большая группа игроков «Динамо» в период международной паузы выступала за различные сборные. Поэтому только тренерский штаб может определить в каком состоянии футболисты вернулись в свой клуб. Как бы там ни было, но, вполне очевидно, что именно киевляне будут фаворитами этой игры и постараются у себя дома набрать три очка.

Днепр-1

После смены главного тренера днепровская команда провела пять матчей без поражений (3 победы при 2 ничьих) и поднялась в верхнюю часть таблицы Премьер-Лиги. При этом новые подопечные Юрия Максимова пропустили в свои ворота только один мяч. А всего в чемпионате страны «Днепр-1» имеет в графе пропущенные голы цифру 5, что является лучшим показателем среди всех участников.

В то же время днепряне пока еще совсем мало забивают в чужие ворота. И, если сравнивать их результат, к примеру, с ближайшим соперником «Динамо», то киевляне, проведя на матч меньше, забили на 13 голов больше. Так что еще ощущается отсутствие в передней линии Артема Довбика, и надлежащей замены ему пока нет.

Тем не менее, Юрий Максимов уже доказал, что очки можно набирать не забивая большого количества голов. И, наверняка, он попытается со своими подопечными сделать это и в киевском матче. Благо, что дисквалифицированных игроков у него нет, да и лазарет клуба постепенно пустеет.

Кстати, некоторые игроки «Днепра-1» тоже в период паузы в чемпионате Украины выступали за разные сборные страны. А те, кто оставался в клубе, провели двухсторонний матч, на который были приглашены некоторые футболисты из юношеской команды. Игра завершилась со счетом 2:1. У победителей два гола забил Алексей Гуцуляк и еще один Маркос Андре, а у проигравших отличились Даниэль Кивинда и Владимир Танчик.

Статистика матчей

7 раз команды встречались в украинской Премьер-Лиге и ни разу в этих матчах не было ничейного результата. 5 побед у «Динамо» и дважды выигрывал «Днепр-1». Разница голов 10-7. В прошлом сезоне в первом круге киевляне принимали соперников на «Арене-Львов» и проиграли с крупным счетом 0:3. У номинальных гостей отличились Сарапий, Пихаленок и Рубчинский. А во втором круге в Ужгороде динамовцы взяли реванш 1:0. Здесь победный гол забил Буяльский.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Бенито, Ванат

«Днепр-1»: Волынец, Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Танчик, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов

Прогноз на противостояние:

Понятно, что обе команды будут стремиться к тому, чтобы набрать очки. Скорее всего, игровым преимуществом будет владеть «Динамо», а гости будут искать свой шанс в контратаках. И хотя до этого соперники еще ни разу не играли вничью, предположим, что именно в этот раз на табло будет равенство – 1:1.

22 октября, воскресенье

«Динамо» – «Днепр-1»
Киев. Стадион «Динамо» имени В.Лобановского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
ДИНАМО - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Днепр-1 Динамо - Днепр-1 прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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