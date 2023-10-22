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22 октября 2023, 20:35 | Обновлено 22 октября 2023, 20:44
1533
5

МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»

Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал победу над киевской командой

22 октября 2023, 20:35 | Обновлено 22 октября 2023, 20:44
1533
5
МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после победы над «Динамо» (1:0) в матче 11-го тура УПЛ:

– Поздравляем с победой, важной победой. В первом тайме ваша команда получила три желтых карточки, и после перерыва было видно, что днепряне стали играть гораздо осторожнее. Такова была ваша установка?

– Во-первых, для Сарапия эта желтая карточка стала четвертой, и следующий матч он будет пропускать. Кроме того, мы заменили Гуцуляка, тем более что парень, как говорится, уже «наелся». Не хочу сказать, что мы во втором тайме играли на удержание счета, но играли в первую очередь так, чтобы сохранить этот результат. Если выиграли, значит, все правильно делали.

– У вас есть замечания по игре центральных защитников «Днепра-1»?

– Ну, какие замечания, когда мы играем четвертый матч подряд на ноль в защите? Дай Бог, чтобы так и дальше продолжалось. Мы выиграли, и хочу поблагодарить всех ребят за эту победу. Это для нас самое главное сейчас.

– Первый вопрос: можно ли говорить, что команда полностью выполнила вашу установку? А второй вопрос: может быть, вам сегодня что-нибудь снилось? Что именно?

– Я когда-то играл за «Динамо», и это для меня не чужая команда, и всегда хотелось ее победить – это для меня двойная мотивация. А что снилось? Ребенок снился (улыбается).

– Для «Днепра-1» начинается серия тяжелых гостевых матчей. Как команда готова к ней?

– Мне сейчас сложно сказать, как команда проведет эту серию в физическом плане, ведь мы не проходили вместе тренировочный сбор. Поэтому я все-таки не все понимаю, в каком именно сейчас команда состоянии. Но у меня есть помощники, подсказывающие, как именно тренировать ребят.

Тем ребятам, которые полностью отдаются на поле, я им очень за это благодарю. Нет ни к кому претензий. Я их всех понимаю, тем более что кто-то только за сборную играл, но все к этому матчу отнеслись с большой ответственностью. Это самое главное, и повторюсь, что для нас это четвертая игра на ноль, и дай Бог, чтобы так и дальше продолжалось.

– Когда на поле вышел Танчик, то его имя из ваших уст звучало чаще всего.

– Понимаете, команда ведет 1:0, и нужно больше играть на защиту. Мы поменяли Гуцуляка, у которого была желтая карточка, и он мог где-то не так подкатиться и получить вторую, и кроме этого матча еще и следующий пропустить. К тому же соперник выпустил активного Дубинчака. который является мотором команды. Надо было его перекрыть, и Танчик справился с этим и очень хорошо сыграл в защите.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 Юрий Максимов пресс-конференция
Источник СК Днепр-1
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New Zealander
МАКСИМОВ: «Була подвійна мотивація перемогти. Адже я колись грав у Динамо». Етим коментарием Максимов напомнил Суркису что оказывается есть еще одно динамовское сердце про котрое Суркис забыл...Ну что ж ждемс...
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turist86
Максимов чудовий мотиватор. Попри те, що на початку вересня у Дніпро-1 була (а може і досі є) тримісячна  заборгованість по зарплаті. А в Динамо таких проблем не було.
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