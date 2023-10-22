22.10.2023 17:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига22 октября 2023, 19:23 | Обновлено 22 октября 2023, 19:54
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2
Динамо – Днепр-1 – 0:1. Победный мяч Гуцуляка. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги
22 октября 2023, 19:23 | Обновлено 22 октября 2023, 19:54
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2
Киевское «Динамо» дома проиграло «Днепру-1» (0:1) в матче 11-го тура УПЛ.
Это второе поражение киевлян подряд. На гол Алексея Гуцуляка киевляне не сумели ответить ничем.
Украинская Премьер-лига
11-й тур, 22 октября
Динамо Киев – Днепр-1 – 0:1
Гол: Гуцуляк, 13.
Видеообзор матча
Видеоозапись матча
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
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Вболіваю за Динамо 40 років. Зараз гівно, а не команда.
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