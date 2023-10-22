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Чемпионат Украины
Динамо Киев
22.10.2023 17:00 – FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 19:23 | Обновлено 22 октября 2023, 19:54
1343
2

Динамо – Днепр-1 – 0:1. Победный мяч Гуцуляка. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

22 октября 2023, 19:23 | Обновлено 22 октября 2023, 19:54
1343
2
Динамо – Днепр-1 – 0:1. Победный мяч Гуцуляка. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Киевское «Динамо» дома проиграло «Днепру-1» (0:1) в матче 11-го тура УПЛ.

Это второе поражение киевлян подряд. На гол Алексея Гуцуляка киевляне не сумели ответить ничем.

Украинская Премьер-лига

11-й тур, 22 октября

Динамо Киев – Днепр-1 – 0:1

Гол: Гуцуляк, 13.

Видеообзор матча

Видеоозапись матча

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 Алексей Гуцуляк видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Ігор Сірий
Вболіваю за Динамо 40  років. Зараз гівно, а не команда.
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