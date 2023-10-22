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Англия
22 октября 2023, 05:23 | Обновлено 22 октября 2023, 05:34
739
0

ФОТО. Ужасная авария. Трент Александер-Арнольд оказался в дюймах от смерти

Высоковольтная линия электропередачи упала и врезалась в автомобиль

22 октября 2023, 05:23 | Обновлено 22 октября 2023, 05:34
739
0
ФОТО. Ужасная авария. Трент Александер-Арнольд оказался в дюймах от смерти
The Sun. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд едва не погиб после того, как огромная опора электропередачи была вырвана с корнем коварным ветром со скоростью 110 км в час.

Высоковольтная линия электропередачи весом около полутонны утром 20 октября упала на автомобиль BMW X5 прямо перед Range Rover стоимостью в 90 тысяч фунтов стерлингов, принадлежащему футболисту сборной Англии.

Трент Александер-Арнольд оказался в нескольких дюймах от смерти, ведь 12-метровая опора электропередачи была вырвана с корнем сильным порывом ветра.

25-летний Александер-Арнольд резко нажал на тормоза и свернул с дороги, после чего врезался в BMW X5. Затем звезда «Ливерпуля» вышел из машины и разговаривал с другим водителем. Оба чудом остались невредимыми в результате аварии на мокрой проселочной дороге недалеко от Натсфорда, городе в английском графстве Чешир.

Это произошло, когда шторм Бабет вызвал хаос по всей Англии, в результате чего погибли три человека.

Источник сообщил: «Ветер был настолько сильным, что внезапно порвал пилон. Это было реально страшно. Чудо, что никто не пострадал. Кого-то запросто могли убить. Каковы шансы на то, что это произойдет? Александер-Арнольд, должно быть, чувствует, что обманул смерть. Несколько секунд спустя оно могло пройти через лобовое стекло. Там абсолютно коварно».

На место крушения была вызвана полиция, и электричество было отключено. Передняя часть черного Range Rover была повреждена, а белый BMW врезался в живую изгородь и потерял фару.

Александер-Арнольд, который живет неподалеку, позже присутствовал на тренировке перед субботним матчем «Ливерпуля» против «Эвертона» на «Энфилде».

Несчастный случай произошел через несколько дней после того, как Трент развлекался в лондонском ночном клубе с товарищами по сборной Англии, включая Джуда Беллингема и Джека Грилиша, после квалификации Трех львов на Евро-2024.

Полиция Чешира сообщила: «Утром в 10:34 нас вызвали с сообщением о дорожно-транспортном столкновении с участием черного Range Rover и BMW. Электрический столб упал на дорогу, что и стало причиной аварии. Никто не пострадал, и к 13:05 все было очищено. Мы позвонили в энергетическую компанию и отключили электричество».

ФОТО. Ужасная авария. Трент Александер-Арнольд оказался в дюймах от смерти

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль авария ДТП BMW фото автомобиль
Источник The Sun
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