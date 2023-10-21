Англия21 октября 2023, 16:50 |
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Ливерпуль – Эвертон – 2:0. Миколенко против Салаха. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 9 тура АПЛ
21 октября 2023, 16:50 |
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В субботу, 21 октября, в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Эвертон».
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал поединок в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты.
Английская Премьер-лига. 9-й тур
«Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0
Гол: Салах, 75 пенальти, 90+8.
Удален: Янг, 37 (Эвертон).
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
37’
Эшли Янг (Эвертон) получает красную карточку.
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