В субботу, 21 октября, в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Эвертон».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал поединок в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты.

Английская Премьер-лига. 9-й тур

«Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0

Гол: Салах, 75 пенальти, 90+8.

Удален: Янг, 37 (Эвертон).