Миколенко и Ко не выстояли. Эвертон в меньшинстве проиграл Ливерпулю
Мерсисайдское дерби в АПЛ осталось за «красными»
В субботу, 21 октября, в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги в Ливерпуле отношения выяснили местные «Ливерпуль» и «Эвертон».
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал поединок в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты.
На 37-й минуте «Эвертон» остался вдесятером после удаления с поля Янга. В меньшинстве Миколенко и Ко сохраняли стартовые нули до 75-й минуты, пока голом с 11-метровой отметки «Ливерпуль» не вывел вперед Салах. А в компенсированное время египетский нападающий оформил дубль. 2:0 – «красные» добились победы.
В таблице АПЛ «Ливерпуль», обыграв земляков, поднялся на промежуточное 1-е место, набрав 20 очков. Он по дополнительным показателям опережает «Тоттенхэм» и «Арсенал». У «Эвертона» 16-я позиция при 7 пунктах.
Английская Премьер-лига. 9-й тур
Ливерпуль – Эвертон – 2:0
Гол: Салах, 75 пенальти, 90+8.
Удален Янг, 37 (Эвертон).
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