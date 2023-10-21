Миколенко и Ко не выстояли. Эвертон в меньшинстве проиграл Ливерпулю

В субботу, 21 октября, в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги в Ливерпуле отношения выяснили местные «Ливерпуль» и «Эвертон».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал поединок в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты.

На 37-й минуте «Эвертон» остался вдесятером после удаления с поля Янга. В меньшинстве Миколенко и Ко сохраняли стартовые нули до 75-й минуты, пока голом с 11-метровой отметки «Ливерпуль» не вывел вперед Салах. А в компенсированное время египетский нападающий оформил дубль. 2:0 – «красные» добились победы.

В таблице АПЛ «Ливерпуль», обыграв земляков, поднялся на промежуточное 1-е место, набрав 20 очков. Он по дополнительным показателям опережает «Тоттенхэм» и «Арсенал». У «Эвертона» 16-я позиция при 7 пунктах.

Английская Премьер-лига. 9-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 2:0

Гол: Салах, 75 пенальти, 90+8.

Удален Янг, 37 (Эвертон).