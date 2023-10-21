Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко и Ко не выстояли. Эвертон в меньшинстве проиграл Ливерпулю
Чемпионат Англии
Ливерпуль
21.10.2023 14:30 – FT 2 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 октября 2023, 16:28 | Обновлено 21 октября 2023, 16:33
445
1

Миколенко и Ко не выстояли. Эвертон в меньшинстве проиграл Ливерпулю

Мерсисайдское дерби в АПЛ осталось за «красными»

21 октября 2023, 16:28 | Обновлено 21 октября 2023, 16:33
445
1
Миколенко и Ко не выстояли. Эвертон в меньшинстве проиграл Ливерпулю
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 октября, в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги в Ливерпуле отношения выяснили местные «Ливерпуль» и «Эвертон».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал поединок в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты.

На 37-й минуте «Эвертон» остался вдесятером после удаления с поля Янга. В меньшинстве Миколенко и Ко сохраняли стартовые нули до 75-й минуты, пока голом с 11-метровой отметки «Ливерпуль» не вывел вперед Салах. А в компенсированное время египетский нападающий оформил дубль. 2:0 – «красные» добились победы.

В таблице АПЛ «Ливерпуль», обыграв земляков, поднялся на промежуточное 1-е место, набрав 20 очков. Он по дополнительным показателям опережает «Тоттенхэм» и «Арсенал». У «Эвертона» 16-я позиция при 7 пунктах.

Английская Премьер-лига. 9-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 2:0

Гол: Салах, 75 пенальти, 90+8.

Удален Янг, 37 (Эвертон).

По теме:
Салах дублем Эвертону улучшил свою позицию среди голеадоров АПЛ
Миколенко один из лучших в своей команде. Стала известна оценка украинца
Ливерпуль – Эвертон – 2:0. Миколенко против Салаха. Видеообзор матча
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Ливерпуль - Эвертон Эвертон Эшли Янг Виталий Миколенко Мохамед Салах
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем
Футбол | 21 октября 2023, 13:41 0
Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем
Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем

Украинец начнет принципиальный матч с первых минут

Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Футбол | 20 октября 2023, 22:09 6
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины

Защитник «Вулверхэмптона» надеется на вызов в сборную Англии

Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Футбол | 21.10.2023, 10:00
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Николай МОРОЗЮК: «Игроки «Динамо» порой выходят на автопилоте»
Футбол | 21.10.2023, 10:46
Николай МОРОЗЮК: «Игроки «Динамо» порой выходят на автопилоте»
Николай МОРОЗЮК: «Игроки «Динамо» порой выходят на автопилоте»
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Футбол | 20.10.2023, 21:28
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Качура
Миколенко лев матчу у Евертона, закрив Салаха.
Арбітр повинен був вирівняти склади команд, проте залишив Конате на полі. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
20.10.2023, 08:20 1
Футбол
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
19.10.2023, 22:19 6
Снукер
Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»
Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»
19.10.2023, 17:41 2
Футбол
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
21.10.2023, 06:00
Другие виды
Аль-Айн обыграл Аль-Наср. Бывший клуб Реброва вышел в полуфинал Кубка лиги
Аль-Айн обыграл Аль-Наср. Бывший клуб Реброва вышел в полуфинал Кубка лиги
19.10.2023, 20:38
Футбол
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем