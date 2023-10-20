21 октября на «Эмирейтс» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном». Старт поединка намечен на 14:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Клуб вроде бы смог извлечь уроки из неудач прошлого сезона. И, несмотря на то, что трансферное окно прошло не оптимально, чего стоит внезапный уход Хендерсона, все-таки красные удержали Салаха и смогли качественно нарастить глубину состава. Во многом это и помогало им пройти добиться хороших результатов на старте сезона - столько волевых побед не у всех набирается за полный год. Но это должно было закончиться, рано или поздно, и в итоге Тоттенхэм дожал подопечных Клоппа благодаря автоголу Матипа на 90+ минуте. Тот результат списали на грубейшие ошибки судей, чего стоит не засчитанный, при VAR, гол Луиса Диаса. Но ведь потом гранд не смог и Брайтон обыграть - Де Дзерби снова свел дуэль с Юргеном к результативной ничьей.

Эвертон

Команда после пары предыдущих лет, посвященных борьбе за выживание, явно поумерил собственные амбиции. Сложно рассуждать, как во времена Анчелотти, о еврокубковых амбициях, когда прописку спасаешь в 37-38 турах. Новый цикл подопечные Шона Дайша тоже начинали крайне натужно: 3 поражения кряду, 1 очко после 5 туров, взятое с новичком и аутсайдером дивизиона, Шеффилд Юнайтед. Но параллельно получалось проходить дальше в Кубке Лиги - там выбили и Астон Виллу. Кроме того, Миколенко и компания в конце сентября довольно неожиданно победили в рамках АПЛ Брентфорд, а потом, после осечки в виде 1-2 с Лутоном, и разгромили дома Борнмут. В итоге получилось выскочить из зоны вылета, а то и сохранить работу для нынешнего менеджера.

Статистика личных встреч

Это мерсисайдское дерби, и оно достаточно принципиально. В прошлом сезоне синие выстояли на 0-0 дома, но уступили на Энфилде 0-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что красные дома выиграют не минимально. Рекомендуем ставить на то, что Салах и компания победят при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,0).