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Ливерпуль
21.10.2023 14:30 - : -
Эвертон
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Англия
21 октября 2023, 05:01 | Обновлено 21 октября 2023, 05:18
25
0

Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 9-го тура АПЛ 21 октября в 14:30

21 октября 2023, 05:01 | Обновлено 21 октября 2023, 05:18
25
0
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Шон Дайч

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Ливерпуль» и «Эвертон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ливерпуль Эвертон Ливерпуль - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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