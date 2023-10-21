21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Ливерпуль» и «Эвертон».

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Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция