Англия21 октября 2023, 05:01 | Обновлено 21 октября 2023, 05:18
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Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию поединка 9-го тура АПЛ 21 октября в 14:30
21 октября 2023, 05:01 | Обновлено 21 октября 2023, 05:18
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21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Ливерпуль» и «Эвертон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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