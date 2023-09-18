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Англия
18 сентября 2023, 15:23 |
413
0

Ливерпуль готовит новый контракт для вице-капитана команды

«Красные» хотя сохранить Трента Александера-Арнольда

18 сентября 2023, 15:23 |
413
0
Ливерпуль готовит новый контракт для вице-капитана команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

«Ливерпуль» собирается в ближайшее время предложить новый контракт основному правому защитнику команды Тренту Александеру-Арнольду. Об этом сообщают английские СМИ.

Нынешний контракт Александера-Арнольда действует до лета 2025 года. Его зарплата по новому соглашению вырастет примерно до 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». За первую команду «Красных» 24-летний англичанин провел 277 матчей и забил 16 голов. Летом он был назначен вице-капитаном команды.

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Источник 90min
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