Ливерпуль готовит новый контракт для вице-капитана команды

«Ливерпуль» собирается в ближайшее время предложить новый контракт основному правому защитнику команды Тренту Александеру-Арнольду. Об этом сообщают английские СМИ.

Нынешний контракт Александера-Арнольда действует до лета 2025 года. Его зарплата по новому соглашению вырастет примерно до 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». За первую команду «Красных» 24-летний англичанин провел 277 матчей и забил 16 голов. Летом он был назначен вице-капитаном команды.