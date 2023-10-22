Вероника Подрез выиграла самый крупный титул в карьере

Украинская теннисистка Вероника Подрез стала победительницей соревнований W25+H в Шербур-ан-Котантен.

В матче за титул 16-летняя украинка из десятой сотни мирового рейтинга победила лидера посева Алис Роббе, занимающую 211-ю позицию в мировом рейтинге.

Шербур-ан-Котантен. Финал

Вероника Подрез (Украина, Q) – Алис Роббе (Франция, 1) – 6:4, 2:6, 6:4

Отметим, что Вероника стартовала еще в квалификации, выиграв семь матчей в сумме.

Для Подрез это уже второй титул, в августе она победила на грунтовом 15-тысячнике в Ванферсе-Боле.