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22 октября 2023, 18:01 | Обновлено 22 октября 2023, 18:33
10109
12

ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону

Форвард отличился в конце первого тайма

22 октября 2023, 18:01 | Обновлено 22 октября 2023, 18:33
10109
12
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче чемпионата Испании Жирона - Альмерия гол в составе хозяев забил украинский форвард Артем Довбик.

Сперва Артем сделал счет 2:2 в конце первого тайма, завершив усилия команды по камбэку. Жирона к 24-й минуте проигрывала аутсайдеру 0:2, но отыграла два гола.

А затем Артем забил на 43-й минуте, оформив дубль (3:2).

Для Довбика это четвертый и пятый голы в нынешнем сезоне Ла Лиги. Виктор Цыганков пропускает матч из-за травмы.

ВИДЕО. Как Артем вывел команду вперед.

Первый гол Довбика

Второй гол Довбика

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Жирона Артем Довбик чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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introvert
Все ж таки матчі збірних мають величезне значення для психології футболістів. Варто було Довбику з Мудриком відзначитись за збірну, як вони почали феєрити й за клуби. І якщо в успіху Миші за Челсі є елемент випадковості, то в ситуації Артема ні про яку випадковість не може бути й мови - обидва сьогноднішні голи можна віднести лише на рахунок високого класу нападника.
Головні хейтери Довбика - кроти - щось притихли))
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+19
Показать Скрыть 3 ответа
AleksDnipro
Красень. Перехід у топ-клуб не за горами
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+7
Показать Скрыть 4 ответа
Octopus
Не, ну 20 месту влететь, это было бы тупо. Хорошо, что есть Довбик у Жироны.
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+4
Maksim Eremenko
До 37 минуты они проигрывали
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+2
Владислав Рейский
Ждем гол с макаронами
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+1
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