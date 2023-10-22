Другие новости22 октября 2023, 18:01 | Обновлено 22 октября 2023, 18:33
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ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Форвард отличился в конце первого тайма
22 октября 2023, 18:01 | Обновлено 22 октября 2023, 18:33
10109
12
В матче чемпионата Испании Жирона - Альмерия гол в составе хозяев забил украинский форвард Артем Довбик.
Сперва Артем сделал счет 2:2 в конце первого тайма, завершив усилия команды по камбэку. Жирона к 24-й минуте проигрывала аутсайдеру 0:2, но отыграла два гола.
А затем Артем забил на 43-й минуте, оформив дубль (3:2).
Для Довбика это четвертый и пятый голы в нынешнем сезоне Ла Лиги. Виктор Цыганков пропускает матч из-за травмы.
ВИДЕО. Как Артем вывел команду вперед.
Первый гол Довбика
Второй гол Довбика
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Головні хейтери Довбика - кроти - щось притихли))