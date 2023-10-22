ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону

В матче чемпионата Испании Жирона - Альмерия гол в составе хозяев забил украинский форвард Артем Довбик.

Сперва Артем сделал счет 2:2 в конце первого тайма, завершив усилия команды по камбэку. Жирона к 24-й минуте проигрывала аутсайдеру 0:2, но отыграла два гола.

А затем Артем забил на 43-й минуте, оформив дубль (3:2).

Для Довбика это четвертый и пятый голы в нынешнем сезоне Ла Лиги. Виктор Цыганков пропускает матч из-за травмы.

ВИДЕО. Как Артем вывел команду вперед.

Первый гол Довбика

Второй гол Довбика