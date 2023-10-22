Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Коллектив Юрия Калитвинцева, после победы над «Динамо», отгрузил три гола еще и в Полтаве
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
«Ворскла» – «Полесье» - 0:3
Голы: Кушниренко, 37 (пен.), Макуана, 54, Шастал, 90+1
Предупреждения: Челядин, 15, Скляр, 22, Сантана, 56, Степанюк, 75 – Кушниренко, 38, Смоляков, 44
Удаление: Хрипчук, 90 (грубый фол)
«Ворскла»: Исенко – Бацула, Сантана (Хрипчук, 63), Павлюк, Пердута – Челядин – Корниенко (Фелипе, 63), Нестеренко (Черныш, 78), Скляр, Кане – Степанюк.
«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Кушниренко, Крушинский (Грицук, 46) – Макуана (Тейлор, 73), Огиря, Козак – Ариелсон (Шастал, 66).
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
Удары (в створ): 8 (3) – 7 (4)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 4 – 1.
ВОРСКЛА - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
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