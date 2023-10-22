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Ворскла
22.10.2023 15:00 – FT 0 : 3
Полесье
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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 17:04 | Обновлено 22 октября 2023, 17:05
750
5

Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы

Коллектив Юрия Калитвинцева, после победы над «Динамо», отгрузил три гола еще и в Полтаве

22 октября 2023, 17:04 | Обновлено 22 октября 2023, 17:05
750
5
Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Ворскла» – «Полесье» - 0:3

Голы: Кушниренко, 37 (пен.), Макуана, 54, Шастал, 90+1

Предупреждения: Челядин, 15, Скляр, 22, Сантана, 56, Степанюк, 75 – Кушниренко, 38, Смоляков, 44

Удаление: Хрипчук, 90 (грубый фол)

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Сантана (Хрипчук, 63), Павлюк, Пердута – Челядин – Корниенко (Фелипе, 63), Нестеренко (Черныш, 78), Скляр, Кане – Степанюк.

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Кушниренко, Крушинский (Грицук, 46) – Макуана (Тейлор, 73), Огиря, Козак – Ариелсон (Шастал, 66).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 8 (3) – 7 (4)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 4 – 1.

ВОРСКЛА - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 5
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Злий Глобинець
Післяматчеве флеш-інтерв'ю Скрипника - це "капець"! Через кожне слово "бл.., бл..." Ще б матюкатися почав на всю Україну, отоді б прославився по повній
Згадалися інтерв'ю Ігора Йовічевича - емоційні, палкі, але розумні, культурні та інтелігентні за змістом.
Ну що ж, у кожного наставника свій інтелектуальний рівень...
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+3
BekXan
Скрипник вже готовий під дупу
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+2
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Андрей Залищук
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+1
Istm
і не те, щоб Воскла не атакувала. Але Полісся впевнено грало. В цілому такий дебют в УПЛ мабуть і не пригадується.
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0
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Теннис
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