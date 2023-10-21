Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Ворскла
22.10.2023 15:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 23:54 | Обновлено 22 октября 2023, 00:24
64
0

Ворскла – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Гости должны доказать свой статус фаворитов, несмотря на гостевые стены

21 октября 2023, 23:54 | Обновлено 22 октября 2023, 00:24
64
0
Ворскла – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 22 августа, в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местная «Ворскла» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток арбитра Ярослава Козыка из Мукачево прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Ворскла

Полтавская «Ворскла» подходит к матчу, занимая в таблице УПЛ 9-е место. В 9 матчах она набрала 13 очков. По 4 раза полтавчане победили и проиграли, еще одна встреча завершилась вничью, мячи – 10:14.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На сегодня «Ворскла» имеет серию из двух поединков без провалов. Во второй половине сентября полтавчане проиграла поочередно «Динамо» (0:2) и «Кривбассу» (1:4). При этом команде из Кривого Рога они уступили на своем поле, что было вдвойне болезненно. Далее подопечные Виктора Скрипника на выезде переиграли «Шахтер» со счетом 2:1. А в поединке недельной давности они на выезде поделили очки с «Колосом» - ничья 0:0.

Если взять только показатели в домашних матчах нынешнего сезона, то «Ворскла» в УПЛ имеет 11-й показатель. У нее две домашние победы и два поражения. В последней игре «на Бутовского» полтавчане влетели «Кривбассу» – 1:4.

Полесье

Житомирское «Полесье» в турнирной таблице УПЛ занимает текущее 4-е место. У него 19 очков после 10 встреч, в которых было 6 побед при 1 ничьей. В трех матчах подопечные Юрия Калитвинцева проиграли.

В трех крайних поединках «Полесье» обходится без поражений. 16 сентября житомиряне в Одессе проиграли 0:1 «Черноморцу». После этого у команды последовали победа 2:1 над «Минаем», ничья 0:0 в игре с «Колосом» и победа 3:2 над «Динамо» на своем поле.

По показателям в гостевых матчах сезона-2023/2024 «Полесье» нынче третье по УПЛ. В шести матчах вне Житомира оно добилось трех побед, 1 раз сыграло вничью и два раза проиграло. На сегодня у команды Калитвинцева имеется гостевая серия из двух игр без побед – «Черноморец» в Одессе (0:1) и «Колос» в Ковалевке (0:0).

Статистика матчей

«Ворскла» и «Полесье» ранее в УПЛ не встречались.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Корниенко, Крупский, Скляр, Якубу, Челядин, Нестеренко, Кане, Степанюк.

«Полесье»: Бойко – Морозко, Чоботенко, Крушинский, Шабанов, Смоляков, Козак, Кушниренко, Танковский, Макуана, Ариэлсон.

Прогноз на противостояние:

«Полесье» – фаворит матча, хотя и будет играть на выезде. В настоящий момент команда из Житомира показывает достаточно зрелую игру и, тем более, более качественную, чем «Ворскла». Так что – нет причин сомневаться в превосходстве «Полесья», которое в поединке должно взять максимум.

22 сентября, воскресенье

ЛНЗ – «Александрия»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. Алексея Бутовского. 15:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ВОРСКЛА – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Прогноз Sport.ua – 1:2

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
Ворскла Полтава Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СРНА: «Счет – на табло. Могли забить 5 или 6 голов. Будем смотреть Барсу»
Футбол | 21 октября 2023, 22:23 13
СРНА: «Счет – на табло. Могли забить 5 или 6 голов. Будем смотреть Барсу»
СРНА: «Счет – на табло. Могли забить 5 или 6 голов. Будем смотреть Барсу»

И.о. главного тренера «Шахтера» прокомментировал матч против ЛНЗ Черкассы

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Футбол | 21 октября 2023, 21:01 9
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?

Александр ведь обещал!

На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
Футбол | 21.10.2023, 10:30
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
MMA | 21.10.2023, 21:25
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Футбол | 21.10.2023, 23:59
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 19
Теннис
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
21.10.2023, 22:16
Футбол
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
20.10.2023, 22:09 9
Футбол
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем