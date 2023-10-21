В воскресенье, 22 августа, в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местная «Ворскла» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток арбитра Ярослава Козыка из Мукачево прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Ворскла

Полтавская «Ворскла» подходит к матчу, занимая в таблице УПЛ 9-е место. В 9 матчах она набрала 13 очков. По 4 раза полтавчане победили и проиграли, еще одна встреча завершилась вничью, мячи – 10:14.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На сегодня «Ворскла» имеет серию из двух поединков без провалов. Во второй половине сентября полтавчане проиграла поочередно «Динамо» (0:2) и «Кривбассу» (1:4). При этом команде из Кривого Рога они уступили на своем поле, что было вдвойне болезненно. Далее подопечные Виктора Скрипника на выезде переиграли «Шахтер» со счетом 2:1. А в поединке недельной давности они на выезде поделили очки с «Колосом» - ничья 0:0.

Если взять только показатели в домашних матчах нынешнего сезона, то «Ворскла» в УПЛ имеет 11-й показатель. У нее две домашние победы и два поражения. В последней игре «на Бутовского» полтавчане влетели «Кривбассу» – 1:4.

Полесье

Житомирское «Полесье» в турнирной таблице УПЛ занимает текущее 4-е место. У него 19 очков после 10 встреч, в которых было 6 побед при 1 ничьей. В трех матчах подопечные Юрия Калитвинцева проиграли.

В трех крайних поединках «Полесье» обходится без поражений. 16 сентября житомиряне в Одессе проиграли 0:1 «Черноморцу». После этого у команды последовали победа 2:1 над «Минаем», ничья 0:0 в игре с «Колосом» и победа 3:2 над «Динамо» на своем поле.

По показателям в гостевых матчах сезона-2023/2024 «Полесье» нынче третье по УПЛ. В шести матчах вне Житомира оно добилось трех побед, 1 раз сыграло вничью и два раза проиграло. На сегодня у команды Калитвинцева имеется гостевая серия из двух игр без побед – «Черноморец» в Одессе (0:1) и «Колос» в Ковалевке (0:0).

Статистика матчей

«Ворскла» и «Полесье» ранее в УПЛ не встречались.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Корниенко, Крупский, Скляр, Якубу, Челядин, Нестеренко, Кане, Степанюк.

«Полесье»: Бойко – Морозко, Чоботенко, Крушинский, Шабанов, Смоляков, Козак, Кушниренко, Танковский, Макуана, Ариэлсон.

Прогноз на противостояние:

«Полесье» – фаворит матча, хотя и будет играть на выезде. В настоящий момент команда из Житомира показывает достаточно зрелую игру и, тем более, более качественную, чем «Ворскла». Так что – нет причин сомневаться в превосходстве «Полесья», которое в поединке должно взять максимум.

22 сентября, воскресенье