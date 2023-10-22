В матче чемпионата Украины Ворскла на своем после не сумела остановить Полесье, пропустив от соперника три гола. Полтавчане проиграли впервые за три тура.

А вот житомирская команда не проигрывает четыре тура и уже поднялась в топ-2 УПЛ.