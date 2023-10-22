Украина. Премьер лига22 октября 2023, 18:37 | Обновлено 22 октября 2023, 19:08
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Ворскла – Полесье – 0:3. Житомир держится в топ-2. Видео голов и обзор
Полтавчане на своем поле пропустили три гола
22 октября 2023, 18:37 | Обновлено 22 октября 2023, 19:08
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В матче чемпионата Украины Ворскла на своем после не сумела остановить Полесье, пропустив от соперника три гола. Полтавчане проиграли впервые за три тура.
А вот житомирская команда не проигрывает четыре тура и уже поднялась в топ-2 УПЛ.
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Полесье).
90’
Daniil Khrypchuk (Ворскла) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бени Макуана (Полесье).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Кушниренко (Полесье).
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