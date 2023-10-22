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Чемпионат Украины
Ворскла
22.10.2023 15:00 – FT 0 : 3
Полесье
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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 18:37 | Обновлено 22 октября 2023, 19:08
409
0

Ворскла – Полесье – 0:3. Житомир держится в топ-2. Видео голов и обзор

Полтавчане на своем поле пропустили три гола

22 октября 2023, 18:37 | Обновлено 22 октября 2023, 19:08
409
0
Ворскла – Полесье – 0:3. Житомир держится в топ-2. Видео голов и обзор
ФК Полесье

В матче чемпионата Украины Ворскла на своем после не сумела остановить Полесье, пропустив от соперника три гола. Полтавчане проиграли впервые за три тура.

А вот житомирская команда не проигрывает четыре тура и уже поднялась в топ-2 УПЛ.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Полесье).
90’
Daniil Khrypchuk (Ворскла) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бени Макуана (Полесье).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Кушниренко (Полесье).
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Полесье Житомир Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Ворскла - Полесье чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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