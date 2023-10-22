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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 17:32 | Обновлено 22 октября 2023, 18:14
398
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Поле было тяжелым, скорости мне не понравились»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Ворсклой»

22 октября 2023, 17:32 | Обновлено 22 октября 2023, 18:14
398
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Поле было тяжелым, скорости мне не понравились»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромную гостевую победу над полтавской «Ворсклой» (3:0) в матче 11-го тура УПЛ:

«Победа есть победа. Я увидел с нашей стороны много борьбы. Мы хорошо поработали во время паузы. В физическом плане ребята молодцы. Над техникой надо много работать.

Поле было тяжелым. Скорости мне не понравились. Однако на ноль сыграли в обороне – это хорошо.

Что касается травмы Ариелсона, то ее детали станут известны позже. Врач обо всем расскажет».

Благодаря этой победе «Полесье» вернуло себе 2-е место в УПЛ, которое занимало после 10-го тура. У житомирян теперь 22 очка в 11 матчах.

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла - Полесье пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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