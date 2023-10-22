Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Поле было тяжелым, скорости мне не понравились»
Главный тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Ворсклой»
Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромную гостевую победу над полтавской «Ворсклой» (3:0) в матче 11-го тура УПЛ:
«Победа есть победа. Я увидел с нашей стороны много борьбы. Мы хорошо поработали во время паузы. В физическом плане ребята молодцы. Над техникой надо много работать.
Поле было тяжелым. Скорости мне не понравились. Однако на ноль сыграли в обороне – это хорошо.
Что касается травмы Ариелсона, то ее детали станут известны позже. Врач обо всем расскажет».
Благодаря этой победе «Полесье» вернуло себе 2-е место в УПЛ, которое занимало после 10-го тура. У житомирян теперь 22 очка в 11 матчах.
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