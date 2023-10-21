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Ворскла
22.10.2023 15:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 22:42 | Обновлено 21 октября 2023, 22:43
62
0

Ворскла – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

21 октября 2023, 22:42 | Обновлено 21 октября 2023, 22:43
62
0
Ворскла – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В воскресенье, 22-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 15:00.

После победы над донецким «Шахтером» (2:1), команда Виктора Скрипника была окрылена настолько, что забыла забить в следующем матче против «Колоса» (0:0), поэтому ее положение в турнирной таблице существенно не улучшилось. Любопытно теперь будет понаблюдать, не проследует ли команда Юрия Калитвинцева тем же самым путем после победы над киевским «Динамо» (3:2), ведь положение новичков «элиты» в турнирной таблице призывает к большей ответственности за результаты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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