В воскресенье, 22-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 15:00.

После победы над донецким «Шахтером» (2:1), команда Виктора Скрипника была окрылена настолько, что забыла забить в следующем матче против «Колоса» (0:0), поэтому ее положение в турнирной таблице существенно не улучшилось. Любопытно теперь будет понаблюдать, не проследует ли команда Юрия Калитвинцева тем же самым путем после победы над киевским «Динамо» (3:2), ведь положение новичков «элиты» в турнирной таблице призывает к большей ответственности за результаты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.