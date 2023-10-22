Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил поражение 0:1 в матче чемпионата Украины от «Днепра-1», а также поделился мнением о постройке новой команды после массового исхода игроков.

— Почему «Шахтер» и даже «Полесье» вовсю усиливаются легионерами, а в «Динамо» иностранцы, по вашим словам, ехать боятся. Это как-то связано именно с этим клубом?

— Я не принимаю решений по трансферам, я тренирую футболистов. Какие-то клубы, может, покупают новых футболистов, качественных легионеров, но мы действительно никого не подписали и потому играем теми исполнителями, которые сейчас есть в нашем распоряжении. Что касается самого матча, то тяжело начинать игру с ошибок. У «Днепра-1» хорошая команда со слаженной игрой и в обороне, и в нападении, которая хорошо подготовилась к матчу против нас. А мы начали игру с двух ошибок. Но мы доминировали, атаковали, создавали моменты. К сожалению, наши футболисты сегодня не были достаточно злыми, чтобы результативно противостоять этому сопернику.

— Кто виноват в том, что команда не выполнила установку на игру?

— Проблема в том, что мы потеряли 11 основных футболистов, которые являлись лидерами нашей команды и играли ключевую роль. Сейчас в нашем составе 5-6 молодых футболистов без опыта, им нужно учиться. Проблема во мне: я не смог за столь короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача. Мы надолго потеряли Шапаренко, а потом еще и Ярмоленко. Попов только на днях восстановился. Наконец, сегодня отбывал дисквалификацию Караваев. Наши футболисты сегодня не показали уровень, который мы хотим видеть от них. Мы создаем новую команду, но главное, что сегодня было допущено слишком много ошибок. Впрочем, я не снимаю с себя ответственности.

В ситуации с пропущенным голом Сирота, Вивчаренко и Бущан не поняли друг друга. Но пропустить — не столь большая проблема. Проблема в том, что мы не смогли забить.

— Почему ваша команда так мало била по воротам? Это заслуга команды соперника?

— Согласен с вами. Бражко очень редко возвращался в оборону, он постоянно находился на 20-25 метров дальше, чем требовалось. В оборону сегодня он вернулся всего один раз. Остальное время он находился вдали от нашей штрафной площади, ошибался под прессингом, создавая тем самым возможности для соперника. Сегодня у всех наших футболистов не было необходимого уровня концентрации, собранности. Да, мы постоянно играли под прессингом, но главная проблема была в большом количестве технического брака. Потому и проиграли. У нас хороший контроль мяча, хороший пас, но этого недостаточно: нужно завершать атаки.