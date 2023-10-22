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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 20:22 | Обновлено 22 октября 2023, 20:44
2433
15

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»

У команды проблемы в чемпионате Украины

22 октября 2023, 20:22 | Обновлено 22 октября 2023, 20:44
2433
15
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил поражение 0:1 в матче чемпионата Украины от «Днепра-1», а также поделился мнением о постройке новой команды после массового исхода игроков.

— Почему «Шахтер» и даже «Полесье» вовсю усиливаются легионерами, а в «Динамо» иностранцы, по вашим словам, ехать боятся. Это как-то связано именно с этим клубом?

— Я не принимаю решений по трансферам, я тренирую футболистов. Какие-то клубы, может, покупают новых футболистов, качественных легионеров, но мы действительно никого не подписали и потому играем теми исполнителями, которые сейчас есть в нашем распоряжении. Что касается самого матча, то тяжело начинать игру с ошибок. У «Днепра-1» хорошая команда со слаженной игрой и в обороне, и в нападении, которая хорошо подготовилась к матчу против нас. А мы начали игру с двух ошибок. Но мы доминировали, атаковали, создавали моменты. К сожалению, наши футболисты сегодня не были достаточно злыми, чтобы результативно противостоять этому сопернику.

— Кто виноват в том, что команда не выполнила установку на игру?

— Проблема в том, что мы потеряли 11 основных футболистов, которые являлись лидерами нашей команды и играли ключевую роль. Сейчас в нашем составе 5-6 молодых футболистов без опыта, им нужно учиться. Проблема во мне: я не смог за столь короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача. Мы надолго потеряли Шапаренко, а потом еще и Ярмоленко. Попов только на днях восстановился. Наконец, сегодня отбывал дисквалификацию Караваев. Наши футболисты сегодня не показали уровень, который мы хотим видеть от них. Мы создаем новую команду, но главное, что сегодня было допущено слишком много ошибок. Впрочем, я не снимаю с себя ответственности.

В ситуации с пропущенным голом Сирота, Вивчаренко и Бущан не поняли друг друга. Но пропустить — не столь большая проблема. Проблема в том, что мы не смогли забить.

— Почему ваша команда так мало била по воротам? Это заслуга команды соперника?

— Согласен с вами. Бражко очень редко возвращался в оборону, он постоянно находился на 20-25 метров дальше, чем требовалось. В оборону сегодня он вернулся всего один раз. Остальное время он находился вдали от нашей штрафной площади, ошибался под прессингом, создавая тем самым возможности для соперника. Сегодня у всех наших футболистов не было необходимого уровня концентрации, собранности. Да, мы постоянно играли под прессингом, но главная проблема была в большом количестве технического брака. Потому и проиграли. У нас хороший контроль мяча, хороший пас, но этого недостаточно: нужно завершать атаки.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 15
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Viktor Shuper
чого дід на Бражка бочку котить? Бражко якраз нормально ще грав сьогодні. на відміну від більшості інших динамівців
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+4
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avk2307
На питання чому команда мало била по воротам відповідь : Бражко мало повертався назад. 
Які ще питання можуть бути?
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+3
FunnyCat_____
та не, главная проблема в руководстве команды
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+3
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AleksDnipro
Суркіси просто не мають таких можливостей, як Буткевич або тим більше Ахметов. Тому і Полісся, і Шахтар можуть похвалитися трансферами, тоді як Динамо орієнтується на свою молодь. Але й тут проблема, адже на заході країни з'явився сильний конкурент із придбанням молодих талантів, який уже зараз створює велику конкуренцію і киянам, і донецьким. Не треба будувати ілюзій, що ось уже цієї зими, або ось уже наступного літа Суркіс як придбає якісних легів. Це все ілюзія. Отже, зміна власників буде правильним рішенням для всіх сторін.
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+2
AK.228
Знов Бражко винний😂😂
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+2
Oleg Dykyy
Колись так Коломойський та Димінський награлися у солдатиків у Дніпрі та Карпатах. Схоже, що гра у солдатики набридла Суркісу
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+1
Swed
Нормальная команда.   В Полтаве от такой не отказались бы.   Хорошо играли, но не попадали в рамку.   Это у всех бывает.   Может дело в помпезности?    Как только Динамо начинает отмечать какие то даты или выходить с лозунгами, так сразу и бублик.   Сильно поддержали таким итогом Ярмоленко?
  Может всё это после окончания матча проводить?  
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+1
Влад Тараненко
З такими гравцями і Гвардіола би нічого путнього не побудував. 
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-5
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