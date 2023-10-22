Камбэк с участием Довбика. Победа Жироны, Артем оформил дубль
Команда догнала лидера
В матче чемпионата Испании Жирона сумела обыграть Альмерию со счетом 5:2. Но игра с аутсайдером далась команде очень непросто.
К 24-й минуте хозяева проигрывали 0:2. Однако шок сменился эффективной игрой в атаке. До перерыва Жирона выигрывала 3:2, а Артем Довбик оформил дубль.
Во втором тайме Жирона забила еще дважды и выиграла 5:2. Довбика заменили на 68-й минуте. Виктор Цыганков не играл из-за травмы.
Команда набрала 25 очков и делит первое место с Реалом.
Чемпионат Испании. 10-й туре
Жирона - Альмерия 5:2
Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 82 - Баптистао, 2, 24
Первый гол Довбика
Второй гол Довбика
Обзор матча
События матча
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