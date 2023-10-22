Камбэк с участием Довбика. Победа Жироны, Артем оформил дубль

В матче чемпионата Испании Жирона сумела обыграть Альмерию со счетом 5:2. Но игра с аутсайдером далась команде очень непросто.

К 24-й минуте хозяева проигрывали 0:2. Однако шок сменился эффективной игрой в атаке. До перерыва Жирона выигрывала 3:2, а Артем Довбик оформил дубль.

Во втором тайме Жирона забила еще дважды и выиграла 5:2. Довбика заменили на 68-й минуте. Виктор Цыганков не играл из-за травмы.

Команда набрала 25 очков и делит первое место с Реалом.

Чемпионат Испании. 10-й туре

Жирона - Альмерия 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 82 - Баптистао, 2, 24

Первый гол Довбика

Второй гол Довбика

Обзор матча