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Чемпионат Испании
Жирона
22.10.2023 17:15 – FT 5 : 2
Альмерия
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Испания
22 октября 2023, 19:18 | Обновлено 22 октября 2023, 20:00
2884
3

Камбэк с участием Довбика. Победа Жироны, Артем оформил дубль

Команда догнала лидера

22 октября 2023, 19:18 | Обновлено 22 октября 2023, 20:00
2884
3
Камбэк с участием Довбика. Победа Жироны, Артем оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании Жирона сумела обыграть Альмерию со счетом 5:2. Но игра с аутсайдером далась команде очень непросто.

К 24-й минуте хозяева проигрывали 0:2. Однако шок сменился эффективной игрой в атаке. До перерыва Жирона выигрывала 3:2, а Артем Довбик оформил дубль.

Во втором тайме Жирона забила еще дважды и выиграла 5:2. Довбика заменили на 68-й минуте. Виктор Цыганков не играл из-за травмы.

Команда набрала 25 очков и делит первое место с Реалом.

Чемпионат Испании. 10-й туре

Жирона - Альмерия 5:2
Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 82 - Баптистао, 2, 24

Первый гол Довбика

Второй гол Довбика

Обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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roman75zpr
Подвинься, Реал (в таблице)... И это ещё Альмерии повезло, что не играл Витя )
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+7
Микола Захарченко
Довбик опинився у "своїй " команді - ось результат . Ще Вітя добре допоміг адаптуватися . Можливо піде на підвищення , потенціал у нього є 👍
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+6
Владислав Рейский
молодец
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+5
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