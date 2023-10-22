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Чемпионат Испании
Жирона
22.10.2023 17:15 - : -
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Испания
22 октября 2023, 02:05 |
29
0

Жирона – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Без Цыганкова, но с Довбиком, против аутсайдера, но с новым тренером

22 октября 2023, 02:05 |
29
0
Жирона – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 октября, в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоится матч десятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Жирона» и «Альмерия». Стартовый свисток рефери Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Жирона


Каталонская «Жирона» в начале текущего сезона испанской Ла Лиги – настоящий феномен, с которым еще не успели в достаточной степени ознакомиться соперники по чемпионату. Однако те, кто уже встречался с коллективом Мичела, отмечают его чрезвычайную степень угрозы и способность играть в свой футбол при любых условиях. Даже мадридскому «Реалу» на «Монтиливи» было не сладко при том, что команда Карло Анчелотти победила в итоге со счетом 3:0. А ведь это было только первое поражение «бело-красных».

Но при этом многие болельщики справедливо отметят, мол, посмотрите на календарь «Жироны» и уровень соперников на старте сезона. И тут поспорить попросту не з чем – «Реал» был первым серьезным соперником и этот экзамен команда Мичела провалила. При этом главный тренер сам все прекрасно понимает, заявляя, что главной задачей на сезон для его команды является сохранение места в «элитном» дивизионе. Неплохо, как для третьего коллектива страны по состоянию на момент начала десятого тура.

И вдвойне приятно, что во всей этой сказке скромного клуба с нескромными из-за причастности к «City Group» амбициями принимают участие уже два украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик. Что касается центрального нападающего, то он провел содержательную международную паузу и даже забил в ворота Мальты с пенальти. А вот флангового полузащитника в сборной мы так и не увидели из-за мышечной травмы, равно как и не увидим в предстоящей игре. Плохая новость для Мичела, потому что в первой трети сезона Цыганков точно входит в десятку лучших футболистов Ла Лиги.

Альмерия


Следующим соперником на пути «Жироны» станет «Альмерия», которой по опыту выступлений в последние два десятилетия можно смело давать прозвище «команда-лифт» – уж слишком часто сменяются дивизионы испанского футбола для этого коллектива из Андалусии. Но в прошлом сезоне «красно-белые» таки сумели выжить, финишировав на 17 месте в турнирной таблице под руководством Руби. Вот только после такого результата кампании с испанским наставником все-таки попрощались. Просто не было понимания у руководства, как ошеломительные успех в Сегунде может превратится на провал в Примере.

Впрочем, хуже всегда может быть, о чем говорит нам опыт Висенте Морено, который продержался во главе «Альмерии» всего семь матчей на старте нового сезона. За этот период команда набрала всего два очка, поэтому говорить не о чем. Равно как и нет поводов для оптимизма у болельщиков после начала работы Гаиски Гаритано. Две недели новый наставник находится у руля коллектива, официальных матчей под его руководством еще не было, поэтому «Жирона» станет очень ответственным оппонентом для тренера, которого знают по опыту работы в «Атлетике», «Эйбаре», «Депортиво» и «Реале Вальядолид». Имена клубов не такие уж и громкие, но на что может рассчитывать последняя команда чемпионата вообще без побед в этом сезоне?

Ориентировочные составы


«Жирона»: Гассанига – Блинд, Лопес, Э. Гарсия – Гутьеррес, А. Гарсия, Эррера, Коуто – Савио, Довбик, Мартин.

«Альмерия»: Машимиану – Мендес, Чуми, Кайки, Посо – Рамазани, Баба, Лопи, Эмбарба – Баптистао, Мелеро.

Не сыграют: Артеро, Вилья, Б. Гарсия, Рока, Хастин, Бернарду, Хуан Карлос – Коне, Пубиль, Свидерски, Суарес, Акьеме, Гонсалес, Мендес.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева должны начать новую победную серию. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Жирона» (-1.0).

22 октября, воскресенье

«Жирона» – «Альмерия»
Жирона. «Мунисипаль де Монтиливи». 17:15
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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