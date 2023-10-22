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Чемпионат Испании
Жирона
22.10.2023 17:15 – FT 5 : 2
Альмерия
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Испания
22 октября 2023, 19:59 | Обновлено 22 октября 2023, 20:14
1753
0

Жирона – Альмерия – 5:2. Дубль Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании

22 октября 2023, 19:59 | Обновлено 22 октября 2023, 20:14
1753
0
Жирона – Альмерия – 5:2. Дубль Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома обыграла «Альмерию» со счетом 5:2.

У гостей два гола в дебюте забил Лео Баптистао (2 и 24 мин), на что хозяева поля ответили 5 раз.

Дубль у победителей оформил украинский форвард Артем Довбик (39 и 43 мин).

Еще по голу забили Иван Мартин (37 мин), Савио (71 мин) и Кристиан Стуани (85 мин).

«Жирона» набрала 25 очков и поднялась на второе место в Ла лиге, догнав «Реал». «Альмерия» является аутсайдером (3 очка).

Ла Лига. 10-й тур, 22 октября

Жирона – Альмерия – 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 – Лео Баптистао, 2, 24.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лео Баптистао, 2 мин.

ГОЛ! 0:2. Лео Баптистао, 24 мин.

ГОЛ! 1:2. Иван Мартин, 37 мин.

ГОЛ! 2:2. Артем Довбик, 39 мин.

ГОЛ! 3:2. Артем Довбик, 43 мин.

ГОЛ! 4:2. Савио, 71 мин.

ГОЛ! 5:2. Кристиан Стуани, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
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Альмерия Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик видео голов и обзор Лео Баптистао Кристиан Стуани
Источник Sport.ua
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