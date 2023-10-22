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  4. Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»
Испания
22 октября 2023, 20:41 |
3354
4

Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»

Мичел доволен игрой украинца

22 октября 2023, 20:41 |
3354
4
Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Наставник «Жироны» Мичел после победы 5:2 над «Альмерией» похвалил украинского форварда Артема Довбика, который оформил дубль, однако покритиковал команду за игру в обороне.

Хозяева проигрывали 0:2 к 24-й минуте.

«Старт матча получился плохим, у нас не было концентрации и мы быстро пропустили два мяча. Один гол вернул нас в игру, а два мяча Довбика позволили нам дышать. Я уже говорил игрокам, что основная проблема не в атаке, потому что в атаке мы можем быть опасными для любого соперника».

«Есть проблема с концентрацией, иначе бы у нас было больше очков. Как я уже много раз говорил, наша главная задача сейчас – закрепить команду в Ла Лиге», – сказал Мичел.

Артем оформил 5 голов в сезоне Ла Лиги.

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Жирона Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Альмерия чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Octopus
Пока забили больше всех голов в Ла Лиге, впечатляет
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Swed
Так могут и забыть про Цыганкова.
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-1
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