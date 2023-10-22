Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»

Наставник «Жироны» Мичел после победы 5:2 над «Альмерией» похвалил украинского форварда Артема Довбика, который оформил дубль, однако покритиковал команду за игру в обороне.

Хозяева проигрывали 0:2 к 24-й минуте.

«Старт матча получился плохим, у нас не было концентрации и мы быстро пропустили два мяча. Один гол вернул нас в игру, а два мяча Довбика позволили нам дышать. Я уже говорил игрокам, что основная проблема не в атаке, потому что в атаке мы можем быть опасными для любого соперника».

«Есть проблема с концентрацией, иначе бы у нас было больше очков. Как я уже много раз говорил, наша главная задача сейчас – закрепить команду в Ла Лиге», – сказал Мичел.

Артем оформил 5 голов в сезоне Ла Лиги.