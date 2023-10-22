22 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Альмерия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене городского стадиона Монтивилли в Жироне.

Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция