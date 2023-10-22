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Жирона
22.10.2023 17:15 - : -
Альмерия
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Испания
22 октября 2023, 12:45 | Обновлено 22 октября 2023, 12:46
72
0

Жирона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура Ла Лиги в 17:15 по Киеву

22 октября 2023, 12:45 | Обновлено 22 октября 2023, 12:46
72
0
Жирона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Альмерия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене городского стадиона Монтивилли в Жироне.

Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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