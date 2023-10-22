Испания22 октября 2023, 12:45 | Обновлено 22 октября 2023, 12:46
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Жирона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура Ла Лиги в 17:15 по Киеву
22 октября 2023, 12:45 | Обновлено 22 октября 2023, 12:46
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22 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Альмерия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на арене городского стадиона Монтивилли в Жироне.
Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Жирона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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