Молчанов выиграл парный титул на турнире АТР 250 в Стокгольме
Денис добыл второй титул АТР в карьере
Украинский теннисист Денис Молчанов стал победителем парного разряда на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В матче за титул украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) обыграли дуэт Юки Бхамбри (Индия) / Джулиан Кеш (Великобритания).
Стокгольм. Финал парного разряда
Денис Молчанов / Андрей Голубев – Юки Бхамбри / Джулиан Кеш – 7:6(8), 6:2
Для Молчанова это третий парный финал и второй титул АТР в карьере. В феврале прошлого года Денис вместе с Андреем Рублевым выиграл турнир в Марселе.
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