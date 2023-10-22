Молчанов выиграл парный титул на турнире АТР 250 в Стокгольме

Украинский теннисист Денис Молчанов стал победителем парного разряда на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В матче за титул украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) обыграли дуэт Юки Бхамбри (Индия) / Джулиан Кеш (Великобритания).

Стокгольм. Финал парного разряда

Денис Молчанов / Андрей Голубев – Юки Бхамбри / Джулиан Кеш – 7:6(8), 6:2

Для Молчанова это третий парный финал и второй титул АТР в карьере. В феврале прошлого года Денис вместе с Андреем Рублевым выиграл турнир в Марселе.