Чарльтон ушел последним. Как сложилась судьба выживших в катастрофе Мюнхена

Накануне, 21 октября, перестало биться сердце последнего выжившего в мюнхенской авиакатастрофе футболиста «Манчестер Юнайтед» - Бобби Чарльтона. На момент трагедии воспитаннику академии «красных дьяволов» было всего-навсего 20 лет, и он значился в подающих надежды. Впоследствии Чарльтон превзойдет достижения многих соотечественников, станет чемпионом мира в 1966 году, обладателем «Золотого мяча» в том же 1966 году и триумфатором Кубка европейских чемпионов в 1968 году. До сих пор многие аналитики и эксперты, изучающие историю игры № 1 считают Чарльтона лучшим футболистом Англии всех времен.

Помимо сэра Бобби, который был посвящен в рыцари в 1994 году, в мюнхенской авиакатастрофе выжило еще восемь игроков «Манчестер Юнайтед», и сейчас мы предлагаем вспомнить, как сложилась их карьера и жизнь после той роковой трагедии…

Джонни Берри (1926 – 1994)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонни Берри

Джонни Берри перешел в «Манчестер Юнайтед» в 1951 году из «Бирмингема». На тот момент правому полузащитнику было 25 лет, однако завершить карьеру игрока со временем футболисту пришлось вовсе не из-за преклонного возраста и неспособности справляться с более молодыми оппонентами, а именно из-за трагедии Мюнхена.

После авиакатастрофы Берри два месяца провел в госпитале, пребывая в состоянии комы. У него были страшные травмы – переломы черепа, локтя, ноги и таза, а из-за тяжелого повреждения челюсти Джонни пришлось удалить все зубы. Более того, после выхода из комы Берри абсолютно не помнил ничего о самом моменте катастрофы, и узнал все подробности случившегося из газеты.

После завершения карьеры Берри уже никогда не возвращался к активной работе в футболе. Он занимался бизнесом, а умер в 1994 году в возрасте 68 лет после непродолжительной болезни. Именно Берри стал первым из выживших в мюнхенской трагедии, кто отошел в лучший из миров…

Джеки Бланчфлауэр (1933 – 1998)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеки Бланчфлауэр (справа)

Центральному полузащитнику Джеки Бланчфлауэру, который являлся представителем Северной Ирландии, также не удалось продолжить карьеру футболиста после трагедии Мюнхена-1958. На момент катастрофы игроку было всего-навсего 24 года, однако тяжелые травмы костей таза, рук (правая, по свидетельствам очевидцев, была едва ли не оторвана от тела), ног и повреждение почек не дали Бланчфлауэру никаких шансов остаться в игре…

После катастрофы Бланчфлауэр активно критиковал «Манчестер Юнайтед» за то, как клуб повел себя по отношению к нему. Дело в том, что Джеки жил в доме, который являлся собственностью «красных дьяволов», но как только североирландец завершил выступления, его выселили фактически на улицу.

В дальнейшем судьба Бланчфлауэра была весьма сложной. Ему пришлось сменить массу мест работы и должностей, и всякий раз на его долю выпадали какие-то невзгоды. Например, когда он стал управляющим магазином, то вскоре за углом открыли супермаркет, и торговая точка Джеки обанкротилась. Когда Бланчфлауэр устроился букмекером, то отмена скачек из-за холодной зимы привела к сокращению штата в организации, и нечто подобное впоследствии произошло с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед», когда он устроился в типографию, но вскоре оказался уволенным по причине оптимизации.

В последние годы жизни Бланчфлауэр трудился послеобеденным оратором, регулярно выступая перед собраниями людей с пламенными речами, делясь опытом и развлекая толпу. 2 сентября 1998 года Джеки не стало. Он умер от рака в возрасте 65 лет…

Деннис Вайоллет (1933 – 1999)

Getty Images/Global Images Ukraine. Деннис Вайоллет

Игравший на позиции центрфорварда воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Деннис Вайоллет за первую команду «красных дьяволов» выступал с 1950 по 1962 годы. Всего на его счету оказалось 179 забитых мячей в 293 поединках за клуб. До сих пор Деннис входит в топ-5 лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед» за всю историю существования клуба.

На момент мюнхенской трагедии Вайоллету было 24 года, но он довольно быстро восстановился и вернулся на поле уже в концовке сезона-1957/58, а по итогам сезона-1959/60 установил клубный рекорд по голам – 32 мяча в 36 поединках.

В 1962 году главный тренер МЮ Мэтт Басби принял неожиданное решение о продаже Вайоллета в «Сток Сити» за 22 тысячи фунтов. Проведя пять лет за «гончаров», Деннис затем отправился в США, где поиграл за «Балтимор Бейз», а для завершения карьеры вернулся на Туманный Альбион, где в рядах «Линфилда» в 1970 году и повесил бутсы на гвоздь.

После завершения карьеры футболиста Вайоллет три десятилетия отдал тренерскому ремеслу. Сперва возглавлял «Линфилд», но в 1974 году уехал в США, где и работал с различными командами вплоть до смерти в 1999-м. Скончался экс-форвард «Манчестер Юнайтед» во Флориде на 66-м году жизни от рака…

Рэй Вуд (1931 – 2002)

Getty Images/Global Images Ukraine. Рэй Вуд (на газоне)

С 1953 по 1957 годы Рэй Вуд, который перешел в «Манчестер Юнайтед» еще в 1949-м, являлся основным голкипером «красных дьяволов», но затем потерял место в рамке из-за прихода в клуб Гарри Грегга.

В мюнхенской авиакатастрофе Вуду посчастливилось отделаться лишь незначительными травмами, однако после нее Рэй провел за «Манчестер Юнайтед» всего один поединок. Уже по завершении сезона-1957/58 голкипер был продан за 1,5 тысячи фунтов в «Хаддерсфилд», за который в течение следующих семи лет провел более двухсот поединков. Окончательно с игроцкой карьерой Вуд «завязал» в 1968-м в рядах «Барнсли».

После ухода с футбольного поля Рэй все-таки не попрощался с футболом, и длительное время работал тренером. В частности, он возглавлял сборные Кипра и Кении, а также был наставником команд из США, Замбии, Ирландии, Греции, Кении, Канады, Кувейта и ОАЭ. Впрочем, нигде громких успехов так и не добился.

Рэй Вуд скончался 7 июля 2002-го в возрасте 71 года от сердечного приступа.

Альберт Скэнлон (1935 – 2009)

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Скэнлон

Уроженец Манчестера Альберт Скэнлон являлся воспитанником академии местного «Юнайтед», в котором впоследствии выступал с 1952 по 1960 годы на позиции левого флангового нападающего.

На момент мюнхенской трагедии Скэнлону было всего 22 года. Форвард получил достаточно тяжелые травмы – у него были диагностированы множественные переломы черепа и ноги, а также повреждение почек. Однако профессионализм врачей, хорошее здоровье и молодой возраст помогли Альберту достаточно быстро выписаться из больницы, и к началу сезона-1958/59 даже вернуться на футбольное поле.

Интересно, что незадолго до авиакатастрофы Скэнлон вел переговоры о переходе в «Арсенал», но сделке так и не суждено было осуществиться. После ухода из МЮ в 1960-м Альберт выступал за «Ньюкасл», «Линкольн Сити», «Мансфилд Таун» и «Белпер Таун», где в 1966 году и повесил бутсы на гвоздь.

После завершения карьеры Скэнлон более не работал в футболе. Известно, в частности, что он был охранником на одном из заводов Манчестера, а также докером в Солфорде. 21 октября 2009 года Альберт Скэнлон был госпитализирован с пневмонией и поражением почек, и впоследствии более месяца провел в реанимации. Скончался экс-игрок МЮ 22 декабря 2009-го в возрасте 74 лет. На похороны Скэнлона пришли трое других выживших в мюнхенской катастрофе экс-игроков «красных дьяволов» – Бобби Чарльтон, Гарри Грегг и Билл Фоулкс…

Кенни Морганс (1939 – 2012)

dailymail.co.uk. Кенни Морганс с супругой

Валлийский фланговый нападающий Кенни Морганс перешел в академию «Манчестер Юнайтед» из «Суонси», когда ему было всего лишь 16 лет. В 1957 году юный талант постепенно вытеснил из основы возрастного Джонни Берри, а на момент мюнхенской трагедии Моргансу было только 18 лет, и он являлся самым молодым футболистом на борту самолета в тот злополучный для «Манчестер Юнайтед» день.

Известно, что Морганса обнаружили лежащим без сознания среди обломков самолета два журналиста, причем сделали это они спустя пять часов после официального завершения спасательно-поисковой операции. Несмотря на то, что Кенни восстановился и даже вернулся на футбольное поле, вновь играть на высоком уровне и быть полезным «Манчестер Юнайтед» форвард не сумел.

В 1961 году Морганс ушел в «Суонси», спустя три года – в «Ньюпорт Каунти», а сезон-1967/68, который стал для него последним в профессиональном футболе, провел за две команды – «Барри Таун» и «Кумбран Таун».

После завершения игроцкой карьеры Морганс недолго поработал тренером, но вскоре осознал, что это не его путь, и навсегда попрощался с игрой № 1. Впоследствии более десяти лет занимался тем, что держал пивной паб в Уэльсе, а на пенсию ушел с должности шипчандлера (торговый морской термин, которым называют лицо-поставщика продовольствия и корабельного оборудования, с целью нормальной эксплуатации судна и безопасности мореплавания).

17 ноября 2012 года Кенни Морганс был экстренно госпитализирован, а уже на следующий день скончался в возрасте 73 лет…

Билл Фоулкс (1932 – 2013)

Getty Images/Global Images Ukraine. Билл Фоулкс

Центральный защитник Билл Фоулкс – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» – является одной из безоговорочных легенд «красных дьяволов». С родной командой Фоулкс четырежды становился чемпионом Англии, выигрывал четыре Суперкубка и один Кубок Англии, а в 1968-м побеждал в Кубке европейских чемпионов. До сих пор Билл Фоулкс занимает четвертое место по количеству проведенных матчей за «Манчестер Юнайтед» (688) за всю историю этого клуба, уступая лишь показателям Райана Гиггза (963), Бобби Чарльтона (758) и Пола Скоулза (718).

В результате мюнхенской авиакатастрофы Фоулкс чудом не пострадал. Как впоследствии вспоминал сам центральный защитник, как только произошла авария он выбрался наружу так быстро, как только смог, и побежал подальше от самолета, боясь, что тот вот-вот взорвется. Но когда худшие опасения Фоулкса не подтвердились, он вернулся на место крушения и начал помогать искать выживших партнеров по команде, тренеров, журналистов и членов экипажа. В частности, благодаря действиям Билла многим пострадавшим удалось избежать гибели в тот роковой день.

За «Манчестер Юнайтед» Фоулкс продолжал играть вплоть до 1970 года, после чего завершил карьеру, а затем подался в тренеры. В качестве наставника Билл поработал с различными командами из США, Англии, Норвегии и Японии. В конце 1991 года Фоулкс окончательно ушел на футбольную пенсию, вернулся в Англию, где впоследствии неоднократно вспоминал и рассказывал о жутких событиях февраля 1958-го.

Билл Фоулкс умер в возрасте 81 года в Манчестере 25 ноября 2013-го. В последние годы своей жизни он страдал от болезни Альцгеймера, а в последний раз на публике легенда МЮ появлялся за четыре года до ухода в лучший мир – на похоронах Альберта Скэнлона…

Гарри Грегг (1932 – 2020)

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Грегг

В декабре 1957 года Гарри Грегг перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Донкастер Роверс» за 23,5 тысячи фунтов, что стало рекордной на тот момент суммой для голкипера в мировом футболе. Уже в 1958-м Грегг, выступавший на международном уровне за Северную Ирландию, был признан лучшим голкипером чемпионата мира, который состоялся в Швеции.

Когда произошла мюнхенская трагедия Гарри Грегг был на борту самолета в составе делегации «Манчестер Юнайтед», однако ему посчастливилось не получить серьезных ранений. Более того, за свои действия при спасении пострадавших (Грегг помог вытащить из-под обломков самолета Бобби Чарльтона, Джеки Бланчфлауэра, Денниса Вайоллета, главного тренера команды Мэтта Басби, а также беременную жену югославского дипломата Веру Лукич и ее дочь Весну) вратаря «красных дьяволов» прозвали не иначе как «Герой Мюнхена».

За «Манчестер Юнайтед» Грегг продолжал выступать до 1966 года, и хотя его считают одним из лучших голкиперов в истории клуба, Гарри так и не выиграл с «красными дьяволами» ни одного серьезного трофея. После МЮ североирландец выступал за «Сток Сити», но там провел лишь полгода, а затем повесил перчатки на гвоздь.

С 1968 по 1987 годы Грегг работал тренером. В частности, руководил «Шрусбери Таун», «Суонси», «Кру Александрой» и «Карлайл Юнайтед». Известно также, что Гарри принадлежал один из отелей в городке Портстьюарт (Северная Ирландия).

Скончался Гарри Грегг 16 февраля 2020 года в возрасте 87 лет…

Бобби Чарльтон (1937 – 2023)

Бобби Чарльтон являлся для футбольной Англии фигурой невообразимой величины. Он был легендой не только для «Манчестер Юнайтед», в истории которого занимает вторые строчки как по числу сыгранных матчей, так и по количеству забитых в них мячей, но и для национальной команды, с которой в 1966 году впервые и пока в последний раз для «трех львов» становился чемпионом мира, а затем выигрывал «Золотой мяч».

В 1994 году за заслуги перед Великобританией Бобби Чарлтон был посвящен в рыцари, получив титул сэр. Всего за МЮ легендарный атакующий полузащитник выступал с 1956 по 1973 годы, а после завершения игроцкой карьеры пытался преуспеть на тренерском поприще, но абсолютно никакой славы там так и не снискал. С 1984 года и по день своей смерти Бобби Чарльтон входил в совет директоров «Манчестер Юнайтед».

В 2020 году сообщалось, что у сэра Чарльтона была диагностирована деменция, а скончался легендарный Бобби утром 21 октября 2023-го в возрасте 86 лет, оставив известного экс-форварда «Вест Хэма» Джеффа Херста единственным живым футболистом из числа тех, кто побеждал с Англией на ЧМ-1966…