Ушел из жизни легендарный сэр Бобби Чарльтон

Скончался легендарный игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед» англичанин сэр Бобби Чарльтон.

Уроженца Ашингтона не стало на 87-м году жизни. В 2020 году у Чарльтона была выявлена деменция.

Сэр Бобби Чарльтон считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он - чемпион мира 1966 года, обладатель Золотого мяча 1966 года, обладатель Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед».

Чарльтон является одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».