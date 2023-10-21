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Англия
21 октября 2023, 18:31 | Обновлено 21 октября 2023, 18:33
531
0

Ушел из жизни легендарный сэр Бобби Чарльтон

Бывший футболист умер на 87-м году жизни

21 октября 2023, 18:31 | Обновлено 21 октября 2023, 18:33
531
0
Ушел из жизни легендарный сэр Бобби Чарльтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Бобби Чарльтон

Скончался легендарный игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед» англичанин сэр Бобби Чарльтон.

Уроженца Ашингтона не стало на 87-м году жизни. В 2020 году у Чарльтона была выявлена деменция.

Сэр Бобби Чарльтон считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он - чемпион мира 1966 года, обладатель Золотого мяча 1966 года, обладатель Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед».

Чарльтон является одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

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Бобби Чарльтон Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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