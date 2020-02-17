Прощай, Гарри Грегг: скромный Герой Мюнхена, ставший легендой еще при жизни

Гарри Грегг был счастлив, что его помнили как футболиста, вратаря, игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии, но он всегда чувствовал себя неловко, когда его называли «Героем Мюнхена».

Тот факт, что он всецело заслуживал такого описания, не подлежит сомнениям, хотя даже эти слова не способны отразить всего героизма поступков Грегга. Его действия после авиакатастрофы в Мюнхене, когда он дважды возвращался к горящему фюзеляжу, чтобы вынести в безопасное место товарищей по команде и абсолютно незнакомых ему людей, также летевших в этом самолете, были настоящим воплощением храбрости и самоотверженности.

Если бы 6 февраля 1958 года на борту авиалайнера Airspeed AS.57 Ambassador, совершавшего рейс BE609 по маршруту Белград – Мюнхен – Манчестер, не оказалось 25-летнего Грегга, или если бы он не пережил той катастрофы, то число погибших не ограничилось бы 23 людьми, а было бы еще большим…

Именно Грегг разыскал и доставил в безопасное место почти 2-летнего ребенка, а также его тяжело раненную беременную мать. Грегг буквально из огня вытащил Бобби Чарльтона и Денниса Вайоллета, даже не понимая в тот момент, живы ли его товарищи по команде или нет.

Мужество Грегга, который 16 февраля скончался в Северной Ирландии в возрасте 87 лет, официально было признано в Германии и Сербии, ведь последняя была родиной спасенной Гарри Веры Лукич – супруги югославского дипломата. За этот подвиг Грегга обожали в Северной Ирландии и, конечно же, на «Олд Траффорд» - домашней арене «Манчестер Юнайтед».

История, связанная с мюнхенской авиакатастрофой, была воссоздана в кино и пересказана в множестве материалов, которые и доныне передаются от поколения к поколению. Это хронология одного из самых мрачных и трагических дней в футбольной истории…

Однако сам Гарри Грегг никогда не пытался усиливать значение собственного подвига и в автобиографии, вышедшей под названием «Игра Гарри», написал о тех событиях следующее: «Мюнхен определил мою личность, и в этом нет сомнений. Но та «слава» имела свою определенную цену, поскольку Мюнхен бросил тень на всю мою жизнь, которую мне было трудно развеять».

Еще одна трагедия настигла Грегга спустя три года после Мюнхена. Его первая супруга Мэвис скончалась от рака в 1961 году, а в 2009-м этот же недуг забрал жизнь у 50-летней дочери Гарри Карен… В 2013 году уже сам Грегг перенес инсульт, из-за чего он уже до самой кончины не имел возможности совершать свои любимые утренние пробежки на пляже. Несмотря на все напасти, Гарри Грегг до самого конца оставался активным участником благотворительных фондов и организаций, помогая нуждающимся в Британии и по всему миру.

Имя Грегга уважали, и этот факт добавлял Гарри гордости. В 2016 году его пригласили поучаствовать в открытии «Уиндзор Парк» - реконструированной футбольной арены, располагающейся в столице Северной Ирландии Белфасте. А в начале 2019 года Гарри Грегг был удостоен Ордена Британской империи…

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Гарри Грегг появился на свет в Марафелте 25 октября 1932 года и был самым старшим из шести детей у своих родителей. Будучи подростком, он совмещал обучение столярному делу с тренировками в молодежных командах «Линфилда» и «Колрейна». В итоге футбол выиграл у лесоматериалов и к 20 годам Грегг оказался в английском «Донкастере», где провел хороших пять сезонов, прежде чем стать самым дорогим вратарем мира, когда в 1957 году менеджер «Манчестер Юнайтед» Мэтт Басби и его клуб выложили за трансфер Грегга 23 тысячи фунтов стерлингов.

В стане «красных дьяволов» Грегг провел девять лет и, хотя так и не выиграл ни одного трофея, но отличился запоминающейся карьерой. В конце концов, далеко не каждый человек в футбольном мире мог бы сказать, что его бутсы чистил сам Джордж Бест…

Грегг остается одним из эталонов вратарского ремесла для «Манчестер Юнайтед». Всего он провел за команду 247 матчей, включая невероятную победу со счетом 3:0 над «Шеффилдом» всего через 13 дней после мюнхенской трагедии. Из тех, кто пережил ту катастрофу, только Грегг и Билл Фоулкс вышли в футболках «Манчестер Юнайтед» в официальном матче, который состоялся менее чем через две недели после трагедии.

После ухода из «Юнайтед» Гарри Грегг немного поиграл за «Сток Сити», а затем подался в тренеры, поработав с такими командами, как «Шрусбери Таун», «Суонси Сити», «Кру Александра» и «Карлайл Юнайтед».

Несмотря на то, что в «Манчестер Юнайтед» Грегг так и не сумел разжиться трофеями, шотландский менеджер «красных дьяволов» Алекс Фергсюсон, работавший с командой впоследствии, называл Гарри не иначе, как «человеком, чьи заслуги перед клубом и футболом находятся за гранью чего-то легендарного», а также «самым скромным героем современности».

Очевидно, что Грегг действительно достоин таких слов. Другие после авиакатастрофы и сложнейшего сезона наверняка попросили бы летом несколько месяцев на отдых, но Грегг в 1958-м принял участие в составе сборной Северной Ирландии на чемпионате мира в Швеции. На том турнире Грегг был признан лучшим вратарем, получив 478 голосов журналистов в соответствующем опросе и всерьез обойдя кипера сборной СССР Льва Яшина, в активе которого было лишь 122 голоса.

Звездным часом Гарри Грегга на ЧМ-1958 стал третий матч в группе А против сборной ФРГ. Тот поединок завершился со счетом 2:2, а форвард немцев Уве Зеелер после игры охарактеризовал Грегга не иначе, как «прыгающая пантера». Вероятно, это описание своей игры Гарри смог бы принять, но на большее он никогда не претендовал. Впрочем, это не мешает всему миру навсегда запомнить имя Гарри Грегга как образец невероятного воплощения мужества, проявленного в бедственной ситуации. Покойся с миром, Герой Мюнхена…