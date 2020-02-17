Умер легендарный вратарь МЮ, спасший партнеров после авиакатастрофы Мюнхена

Накануне, 16 февраля, в Северной Ирландии в возрасте 87 лет скончался легендарный экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг.

Он был одним из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе команды, случившейся 6 февраля 1958 года. Тогда Грегг вытащил нескольких одноклубников из горящих обломков самолета, включая Бобби Чарльтона, Джеки Бланчфлауэра и Денниса Вайоллета. Он также помог выбраться Вере Лукич, беременной жене югославского дипломата, и ее дочери Весне, а также вытащил из-под обломков получившего тяжелые травмы главного тренера «Юнайтед» Мэтта Басби.

За этот подвиг Грегга еще при жизни называли не иначе как «Герой Мюнхена».

Кончина Грегга означает, что единственным живым футболистом из той команды «Манчестер Юнайтед» остается 82-летний сэр Бобби Чарльтон.