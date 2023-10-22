Воспитанник россонери Локателли принес победу Ювентусу над Миланом

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Милан» со счетом 1:0.

Единственный гол для туринцев на 63-й минуте забил Мануэль Локателли, который является воспитанником «россонери».

Команда Стефано Пиоли играла в меньшинстве с 40-й минуты, поскольку с поля был удален защитник «россонери» Малик Тшау.

«Ювентус» набрал 20 очков и занимает 3-е место. «Милан» с 21 пунктом идет вторым, позади «Интера» (22 балла).

Серия А. 9-й тур, 22 октября

Милан – Ювентус – 0:1

Гол: Локателли, 63

Удаление: Тшау, 40 (Милан)

Милан: Миранте, Калабрия (Кьер, 79), Томори, Тшау, Флоренци, Пулишич (Калулу, 43), Адли (Крунич, 60), Рейндерс (Ромеро, 79), Муса, Рафаэл Леау, Жиру (Йович, 60).

Ювентус: Щенсны, Ругани, Бремер, Гатти (Хейсен, 78), Веа (Миретти, 84), Костич (Камбьязо, 56), Рабьо, Локателли, Маккенни, Милик (Кьеза, 78), Кин (Влахович, 56).

Предупреждения: Веа (52), Рейндерс (61), Маккенни (67), Гатти (71), Локателли (72).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Локателли, 63 мин

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