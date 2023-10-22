22 октября в 21:45 в матче 9-го тура Серии A играют «Милан» и «Ювентус».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лидеры Серии A: Интер (22), Милан (21), Ювентус, Фиорентина, Наполи (по 17), Аталанта (16), Рома, Болонья (14), Лацио (13).

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Here we go 💪#MilanJuve #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/W7bfMZ9Hlf — AC Milan (@acmilan) October 22, 2023