Италия22 октября 2023, 21:45 |
453
0
Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 октября в 21:45 центральный матч 9-го тура чемпионата Италии
22 октября 2023, 21:45 |
453
0
22 октября в 21:45 в матче 9-го тура Серии A играют «Милан» и «Ювентус».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лидеры Серии A: Интер (22), Милан (21), Ювентус, Фиорентина, Наполи (по 17), Аталанта (16), Рома, Болонья (14), Лацио (13).
Читайте также:Милан – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Here we go 💪#MilanJuve #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) October 22, 2023
Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/W7bfMZ9Hlf
⚪️⚫️ 𝕆𝕦𝕣 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥𝕖𝕣𝕤 𝕒𝕥 𝕊𝕒𝕟 𝕊𝕚𝕣𝕠 📋⤵️ pic.twitter.com/0toYkuqriA— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 22, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 октября 2023, 21:01 10
Александр ведь обещал!
Теннис | 22 октября 2023, 13:55 11
Илья стал победителем турнира в Гамбурге
Футбол | 22.10.2023, 20:35
Футбол | 22.10.2023, 11:35
Футбол | 22.10.2023, 18:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.10.2023, 21:28 67
21.10.2023, 20:45 60
21.10.2023, 04:20 23
21.10.2023, 19:59
20.10.2023, 22:15 2
20.10.2023, 22:09 10
22.10.2023, 03:40 7
21.10.2023, 16:39 6