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Чемпионат Италии
Милан
22.10.2023 21:45 – 31 0 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 октября 2023, 21:45 |
453
0

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 октября в 21:45 центральный матч 9-го тура чемпионата Италии

22 октября 2023, 21:45 |
453
0
Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леао

22 октября в 21:45 в матче 9-го тура Серии A играют «Милан» и «Ювентус».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лидеры Серии A: Интер (22), Милан (21), Ювентус, Фиорентина, Наполи (по 17), Аталанта (16), Рома, Болонья (14), Лацио (13).

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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Ювентус Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Ювентус смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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